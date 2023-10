Domper voor PSV: Eindhovenaren vrezen langere afwezigheid van Noa Lang

Woensdag, 18 oktober 2023 om 21:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:45

De kans is groot dat Noa Lang zaterdagavond nog afwezig zal zijn bij PSV. De 24-jarige linksbuiten heeft nog te veel last van zijn hamstring en het is nog maar ‘zeer de vraag’ of hij wel in actie kan komen tegen RC Lens en Ajax. Dat meldt clubwatcher Marco Timmer van Voetbal International. Volgens bronnen van het Eindhovens Dagblad lijkt het uitgesloten dat PSV in die wedstrijden kan beschikken over de nummer 7.

Lang raakte in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-4) geblesseerd aan zijn hamstring en liet zich vervolgens wisselen voor Hirving Lozano. De rechtspoot meldde zich af bij het Nederlands elftal en werkte in Eindhoven met een individueel programma aan zijn herstel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De vleugelspeler heeft ‘zeer waarschijnlijk’ nog wat langer nodig om fit te worden, zo klinkt het. Lang heeft dit seizoen al twee keer eerder last van zijn hamstring gehad.

De kans is erg klein dat hij zaterdag in het thuisduel met Fortuna in actie kan komen. Het wordt afwachten of Lang tegen Lens en Ajax op respectievelijk 24 en 29 oktober wél minuten kan maken.

Peter Bosz heeft met Lozano een geschikte vervanger in huis. De 28-jarige Mexicaan kwam deze zomer voor vijftien miljoen euro over van Napoli, maar zat tot dusver voornamelijk op de bank.

Lozano kon vooralsnog rekenen op twee basisplaatsen en vier invalbeurten. Tegen Almere City (0-4 winst) was hij goed voor een doelpunt, terwijl hij op Het Kasteel verantwoordelijk was voor de ‘assist’ op Johan Bakayoko. Laatstgenoemde schoot de bal heerlijk in de linkerbovenhoek.

PSV speelt naast Fortuna, Lens (twee keer) en Ajax ook nog tegen Heracles Almelo (uit) en PEC Zwolle (thuis) voordat de volgende interlandperiode aanbreekt. De Eindhovenaren zijn na acht competitiewedstrijden nog altijd foutloos en staan met 24 punten bovenaan.