Domper voor Koeman: Geertruida ontbreekt definitief tegen Ieren

Zondag, 10 september 2023 om 08:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:47

Een domper voor Ronald Koeman en Lutsharel Geertruida. De Feyenoord-verdediger is niet op tijd fit en ontbreekt daarom in de wedstrijdselectie voor Ierland - Nederland. Micky van de Ven wordt bij de groep gehaald door Koeman. Matthijs de Ligt mag zich opmaken voor speeltijd.

Het leek al onwaarschijnlijk dat Geertruida de aftrap zou gaan halen. De Feyenoord-verdediger viel zaterdag geblesseerd uit bij de afsluitende training. Nu de UEFA de selectie heeft vrijgegeven is bekend dat Van de Ven bij de groep zit als vervanger. Ian Maatsen, tegen Griekenland ook tribuneklant, moet nog wel even wachten op een interlanddebuut.

De Ligt is Geertruida's logische vervanger. Koeman hintte tijdens de persconferentie al op speeltijd voor de mandekker en zei hem nog niet te dupe te laten worden van zijn reserverol bij Bayern München. Stefan de Vrij, naast Van de Ven het overige alternatief in het centrum, kwam tegen Griekenland vanwege zijn ervaring als middelste man eerder binnen de lijnen. De routinier lijkt wederom op de bank te moeten plaatsnemen.

Arne Slot zal hopen dat het meevalt met Geertruida. Feyenoord heeft de komende weken een traditioneel lastig programma voor de boeg. Op 16 september is sc Heerenveen thuis de tegenstander, alvorens Slot en co de Champions League-campagne (ook in eigen huis) aftrappen tegen Celtic. Feyenoord speelt op 24 september de eerste Klassieker van het seizoen in de Johan Cruijff ArenA. Geertruida miste dit seizoen nog geen minuut bij de Rotterdammers.