Domper voor Ajax: twee sleutelspelers mogelijk afwezig in cruciaal EL-duel

Het is nog maar zeer de vraag of Brian Brobbey en Steven Bergwijn aankomende donderdag namens Ajax inzetbaar zijn bij de cruciale Europa League-ontmoeting met AEK Athene. Trainer John van 't Schip gaf in aanloop naar het duel aan dat beide heren twijfelgevallen zijn, waarbij de kans reëler is dat in ieder geval Bergwijn wel speelt.

"Brobbey is afwachten, maar we hebben twee rustige dagen gehad waarin enkele spelers hebben kunnen herstellen", aldus Van 't Schip. Ook het meespelen van Bergwijn lijkt allesbehalve zeker.

"Bergwijn is nog onzeker, maar ik verwacht dat hij erbij is donderdag", zei Van 't Schip daarover. Er is ook een positieve medische update vanuit de ziekenboeg, zo meldt de oefenmeester.

"Anton Gaaei is op de weg terug en lijkt ook beschikbaar." Voor Ajax is alleen een overwinning voldoende als het nog op het Europese strijdtoneel uit wil komen.

De ploeg is al uitgeschakeld in de Europa League, maar kunnen de Conference League nog bereiken door een zege op de Grieken te boeken. Overwinteren is belangrijk voor de ploeg, stelt Van 't Schip.

"Willen we doorgaan in Europa, dan moeten we winnen. Het is voor Ajax belangrijk, maar ook voor de ontwikkeling van de jongens." Het eventuele gemis van Bergwijn en Brobbey zal derhalve extra hard aankomen.

Met name Brobbey is de afgelopen weken heel behoorlijk op schot. In het vorige Europa League-duel tegen Olympique Marseille (4-3 verlies) maakte hij twee doelpunten. Ook in de Eredivisie was hij afgelopen weekeinde trefzeker. Bij de overwinning tegen Sparta (2-1) scoorde hij de openingstreffer en veroorzaakte hij een door Bergwijn benutte strafschop.



