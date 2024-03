Dominik Szoboszlai schiet Hongarije naar oefenzege op inefficiënt Turkije

Turkije heeft vrijdagavond een oefennederlaag moeten slikken. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella ging in de Puskás Arena in Budapest met 1-0 onderuit tegen Hongarije. Vlak na rust tekende Liverpool-middenvelder Dominik Szoboszlai vanaf de strafschopstip voor de enige treffer van de wedstrijd.

Bondscoach Marco Rossi van Hongarije had in zijn opstelling ruimte voor voormalig AZ’er Milos Kerkez. Links op het middenveld moest hij onder meer Szoboszlai van bruikbare ballen voorziet. Bij Turkije stond Orkun Kökçü centraal op het middenveld met Ismail Yüksek. Enes Ünal, ex-FC Twente, stond in de punt van de aanval. Onder meer Arda Güler begon op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het balbezit was in de beginfase voor Hongarije, maar de eerste mogelijkheid was voor Kökçü. De Haarlemmer zag zijn gekrulde schot maar net naast het doel van Péter Gulácsi gaan. De doelman der Hongaren moest na een kleine twintig minuten opnieuw ingrijpen, ditmaal op een poging van Juventus-talent Kenan Yildiz.

Hongarije speelde weinig klaar en kwam in eerste instantie niet verder dan een schot van Roland Sallai, wiens inzet eenvoudig gepakt werd door Mert Günok. Vlak daarna kreeg Turkije een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Ridvan Yilmaz. De linksback van Rangers liet zich aflossen door Mert Müldür.

In de fase voor rust begon Hongarije meer aan te dringen en kreeg het via Sallai een prima mogelijkheid. De spits zag zijn schot richting de bovenhoek vliegen, maar Günok redde uitstekend. Barnabas Varga kopte uit de daaropvolgende hoekschop maar net naast. Het laatste gevaar kwam van de uitploeg. Gulácsi redde goed op een poging van Yunus Akgün.

Een handsbal van Ünal in de zestien kwam Turkije duur te staan. Szoboszlai meldde zich voor de elfmetertrap en schoot de bal hard in de linkerhoek: 1-0. Aan de andere kant had Zeki Çelik al snel voor de 1-1 kunnen zorgen, ware het niet dat een puike verdedigende actie erger voorkwam voor de Hongaren.

Vijf minuten nadat Kökçü het veld had verlaten voor Güler, had Bendeguz Bolla voor de 2-0 moeten zorgen. Hij maakte wat ruimte vrij voor zichzelf en zag zijn poging maar net gekeerd worden door Günok. Turkije vocht voor de gelijkmaker, kreeg meerdere hoekschoppen en ook kansen, maar een treffer zat er voor Turkije niet in. Hongarije dacht in blessuretijd voor 2-0 te zorgen, ware het niet dat András Schäfer buitenspel stond toen hij binnentikte.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties