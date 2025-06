Verspreekt Quincy Promes zich? Journalist hoort verkapte bekentenis in interview

Het opmerkelijke interview dat Quincy Promes maandagavond gaf in RTL Boulevard blijft de gemoederen bezighouden. In de talkshow Humberto klonk maandagavond stevige kritiek op de poging van de veroordeelde voetballer om begrip te kweken voor zijn situatie. Journalist Maaike Timmerman, die een podcast maakt over Promes, hoort in het interview zelfs een mogelijke bekentenis.

Promes zei in gesprek met RTL Boulevard dat hij jongerenwerk zou willen doen. "Bijvoorbeeld door het geven van lezingen. Ik ben me bewust van mijn voorbeeldfunctie, dus voor mij zou het alleen maar goed zijn. Ik denk dat ik dingen kan uitleggen uit eigen ervaring en jongeren zou kunnen behoeden voor bepaalde dingen."

“Dat over die voorbeeldfunctie is rijkelijk laat,” oordeelt Timmerman scherp. “Wat ik er opvallend aan vind is dat hij zegt jongeren te willen behoeden. Dan denk ik: waarvoor dan? Tot nu toe heeft hij gezegd dat hij nergens iets mee te maken heeft. Dan is dat toch een opvallende zin.”

Timmerman maakt momenteel een podcast over Promes en sprak daarin met mensen uit zijn omgeving. “Iedereen zegt: hij was in zijn jongere jaren een leuke vent, hij kon geweldig voetballen. Maar het gevoel dat overblijft is: wat ongelooflijk zonde. Zoveel talent, en dan zo veel weggooien.”

Timmerman noemt het dubbelleven van Promes 'fascinerend'. “Hij zou cocaïnetransporten in de haven van Antwerpen hebben aangestuurd via appjes. En een paar dagen later scoort hij dan gewoon weer voor Ajax.”

De journalist legt ook een link met het bekende ‘mask off’-gebaar dat Promes na goals vaak maakte. “Dan denk ik: zette hij dat masker toen écht even af?"

Promes, die momenteel in Dubai verblijft, is in Nederland veroordeeld tot zevenënhalf jaar cel vanwege het neersteken van zijn neef en grootschalige drugshandel. Zijn advocaat probeert via een schorsingsverzoek te voorkomen dat hij bij terugkeer direct wordt opgepakt.

Promes wil zijn profcarrière graag voortzetten en zegt ‘volledig te willen meewerken’. De aanvaller wil echter geen enkel commentaar geven op de strafzaken waar hij onderdeel van is.