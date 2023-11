Doet Luuk de Jong zijn oude club vanavond pijn in de Champions League?

Woensdag, 29 november 2023 om 14:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:05

PSV is oppermachtig in de Eredivisie, maar heeft het een stuk lastiger in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen onlangs voor het eerst in Europees verband, met 1-0 van RC Lens. De ploeg van Peter Bosz wil daar dolgraag een vervolg aan geven als Sevilla woensdagavond de tegenstander is in de Champions League.

Voor met name Luuk de Jong is het een bijzondere ontmoeting. De kopsterke aanvalsleider van PSV veroverde in 2020 de Europa League met Sevilla en heeft prettige herinneringen aan zijn tijd in Spanje. In de eerste wedstrijd in het Philips Stadion scoorde De Jong in de slotfase en mede daardoor pakte PSV op het nippertje een punt tegen de Spaanse opponent (2-2).

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Spanje een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Sevilla - PSV is dit een speciale odd voor een goal van De Jong. De reguliere quotering is 2.70. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+