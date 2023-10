Doet de ontketende Santiago Gimenez ook FC Twente heel veel pijn?

Zondag, 29 oktober 2023 om 11:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:42

Feyenoord kan zondag voor de achtste keer op rij winnen in de Eredivisie. Dan moet in de Grolsch Veste wel worden afgerekend met het sterke FC Twente. Bij de bezoekers uit Rotterdam-Zuid zullen de meeste ogen gericht zijn op aanvalsleider Santiago Gimenez, die het hele seizoen al in vorm is en Feyenoord van de broodnodige doelpunten voorziet.

De ontketende Gimenez wist in de Eredivisie al dertien keer te scoren en is hierdoor mede-topscorer. Alleen Vangelis Pavlidis van AZ scoorde net zo vaak als de goalgetter van Feyenoord. De Mexicaanse aanvaller tekende daarnaast tegen Lazio (3-1) voor zijn eerste twee treffers in Champions League-verband. Twente is dus gewaarschuwd voorafgaand aan de ontmoeting met Feyenoord.

