Doemscenario dreigt voor Ajax: torenhoog salaris staat vertrek van tribuneklant in de weg

Ajax dreigt Jay Gorter niet kwijt te raken, zo weet ESPN te melden. De 25-jarige doelman komt niet voor in de plannen van de club, maar verdient een torenhoog salaris in Amsterdam, waardoor een vertrek deze zomer onwaarschijnlijk lijkt.

Technisch directeur Alex Kroes is druk bezig om voor John Heitinga een nieuw keepersgilde samen te stellen. Tot dusver is het Matheus uitgezwaaid (koopoptie niet gelicht) en Vitezslav Jaros aangetrokken (gehuurd van Liverpool).

Verder is de Nederlandse recordkampioen druk bezig om het contract van Remko Pasveer te verlengen. De 41-jarige doelman heeft een verbintenis tot 1 juli 2025, maar lijkt daar spoedig nog een jaar aan vast te gaan plakken.

Ajax hoopt daarnaast Joeri Heerkens over te kunnen nemen van Sparta Praag. De Amsterdammers hebben volgens verschillende bronnen een bod van 1,5 miljoen euro neergelegd voor de Nederlandse doelman van 19.

Ook hoopt de club Robin Roefs te kunnen losweken bij NEC. De doelman van Jong Oranje is momenteel eerste keeper in Nijmegen, maar daar komt wat Ajax’ betreft snel verandering in.

Voor Gorter is in de Johan Cruijff ArenA dus geen plek. De voormalig keeper van Go Ahead Eagles ligt tot medio 2026, dus is een verhuurperiode ook niet aan de orde.

Ajax wil hem graag verkopen, maar zijn hoge salaris vormt volgens de sportzender een groot obstakel. Het lijkt er dus op dat Gorter zijn contract in Amsterdam gaat uitzitten.