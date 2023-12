Doelman valt in als veldspeler en maakt wereldgoal van enorme afstand

Ally Adams heeft zaterdag onvergetelijke voetbalhistorie geschreven. De reservedoelman van Arbroath, dat uitkomt op het tweede Schotse niveau, viel tegen Raith Rovers noodgedwongen in als veldspeler en had weinig tijd nodig om op onwaarschijnlijke wijze te scoren.

Adams besloot een kwartier voor tijd om van meer dan dertig te schieten. Uit de draai en uit de stuit raakte de keeper de bal beter dan hij had kunnen dromen. Die viel fantastisch en hoog in het doel binnen: 2-1.

De treffer had uiteindelijk bovendien veel waarde voor Arbroath, want de bezoekers kwamen tien minuten voor tijd via een penalty van Leighton McIntosh terug tot 2-2. Zo pakte de hekkensluiter van de Schotse Championship knap een punt bij de koploper.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties