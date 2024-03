Doelman Álvaro Valles torpedeert Barcelona-aanvaller Raphinha en krijgt rood

Las Palmas stond zaterdagavond al na 24 minuten met tien man in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Doelman Álvaro Valles kwam zijn doel uitgerend en torpedeerde de doorgebroken Raphinha. Wat volgde was een directe rode kaart voor Valles en een ondertalsituatie voor de bezoekers.

Raphinha vliegt bijna door de lucht door de keiharde charge van Valles, die wonderlijk genoeg verbaasd is als hij de rode kaart te zien krijgt. Raphinha heeft zichtbaar veel pijn, maar hoefde niet naar de kant te worden gehaald door Barcelona-trainer Xavi.

Vijf minuten voor de rode kaart voor de doelman van Las Palmas dacht Raphinha de 1-0 te hebben gemaakt voor Barcelona. De Braziliaanse buitenspeler zag echter tot zijn teleurstelling dat de openingstreffer werd geschrapt wegens buitenspel. Barcelona wist voor rust niet te scoren in Olympisch Stadion Lluís Companys.

