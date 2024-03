Dodelijke woorden Van ‘t Schip over Ajax-speler: ‘Voor zijn doen was hij goed’

John van 't Schip is na afloop van het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard (2-2) ingegaan op de invalbeurt van Anton Gaaei. De Deense rechtsback kreeg de laatste tijd veel kritiek te verduren en werd onlangs in de wedstrijd tegen AZ al voor de tweede keer dit seizoen vóór de rust naar de kant gehaald, maar de invalbeurt tegen Fortuna kon Van 't Schip enigszins bekoren. "Voor zijn doen viel hij goed in."

Ajax had zondagmiddag de nodige moeite met de Fortunezen. Kenneth Taylor had zijn ploeg in de eerste helft op voorsprong gezet, maar door doelpunten van Deroy Duarte en Kaj Sierhuis keken de Amsterdammers na 66 minuten spelen tegen een achterstand aan.

Met nog enkele minuten plus blessuretijd te gaan wist Brian Brobbey alsnog een punt te redden voor zijn ploeg. Op dat moment had Gaaei net het veld betreden als vervanger van Tristan Gooijer.

Op de persconferentie na afloop van het duel wordt Van 't Schip gevraagd naar het optreden van de bekritiseerde vleugelverdediger. De trainer onderbreekt de interviewer om Gaaei een compliment te geven, al geven de woorden van Van 't Schip veel weg over zijn verwachtingspatroon wat Gaaei betreft.

"Hij deed het goed", zegt Van 't Schip over zijn pupil. "Hij viel goed in, voor zijn doen. Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden en alles wat hij over zich heen heeft gekregen... Dan heeft hij het goed gedaan in een hele lastige wedstrijd."

"Het is een keuze die je moet maken (om Gaaei in te brengen, red.)", vervolgt de coach, "want Tristan zat er doorheen. Hij had donderdag (tegen Aston Villa (0-0), red.) ook een zware wedstrijd achter de rug. Twee wedstrijden op dit niveau is voor een heleboel jongens nieuw, dus daarom hebben we Anton gebracht."

Veel tijd om te herstellen van de snel opeenvolgende duels krijgen de Amsterdammers niet. Aankomende donderdag staat de return tegen Villa op het programma. In Engeland gaat Ajax proberen de volgende ronde van de Conference League te halen.

