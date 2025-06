Dodelijke kritiek op Ajax: 'Dit is toch onvoorstelbaar? Wat een flauwekul zeg!'

Sjoerd Mossou vindt de manier waarop John Heitinga en Marcel Keizer zijn gepresenteerd door technisch directeur Alex Kroes 'onvoorstelbaar'. Dat de beleidsbepaler steeds refereerde aan Arne Slot, kan rekenen op felle kritiek.

“Ajax gaat Slot-bal spelen”, snijdt Mossou het onderwerp in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad zelf op cynische wijze aan. “Ik zag Alex Kroes doodserieus zeggen dat het feit dat John Heitinga met Arne Slot heeft gewerkt een van de redenen is om hem naar Ajax te halen.”

Het lukt de journalist niet om de zin af te maken zonder in de lach te schieten. “Het fascineert mij dat mensen dit serieus nemen. Bij Ajax denken ze dat er mensen zijn die in het frame trappen dat, als ze maar vaak genoeg zeggen dat Heitinga met Slot gewerkt heeft, dat ze het dan een logische aanstelling vinden.”

“Dat is toch onvoorstelbaar, Etienne?”, vraagt hij aan presentator Etienne Verhoef. “Weet je hoe lang Marcel Keizer met Arne Slot gewerkt heeft? 3,5 maand! Weet je hoe dat ging? Stijf onderaan in de Eredivisie”, doelt hij op de laatste plek van SC Cambuur.

“Wat een lariekoek dat je opeens out of the blue een betere trainer wordt als je gewerkt heb met Slot, of Jose Mourinho of wie dan ook”, vervolgt Mossou vol ongeloof. “Wat een flauwekul zeg.”

Mossou analyseert de beslissing van de Amsterdamse clubleiding. “Het is geen keuze uit weelde van Ajax. Ze wilden blijkbaar per se een Nederlander en dan zijn er niet zoveel smaken. Dan kom je uit bij twee trainers die niet helemaal gelukt zijn in het verleden, maar ja, je moet het wel een soort van verkopen naar je achterban.”

Dan laat Mossou zijn gedachten de vrije loop. “Ik stel me dan een vergaderruimte van Ajax voor, hoe ze dat zitten te bedenken. En dan zegt er één: maar wacht even, ze hebben allebei met Slot gewerkt. Dat gaan we de wereld inslingeren!”

“Ik vind het ten eerste onvoorstelbaar dat je op dat idee komt en ten tweede dat heel serieus gaat uitdragen. En ik vind het ook onvoorstelbaar dat iedereen dat serieus overneemt. Ajax gaat Slot-bal spelen”, lacht de verslaggever. “Waar slaat dat op? Wat is dat nou voor onzin zeg? Omdat Heitinga trainer wordt gaat Ajax Slot-bal spelen. Dikke lul. Maar goed, succes ermee”, besluit hij.