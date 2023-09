Dodelijke cijfers voor Ajax na de Klassieker: slechts 4 voldoendes, één 3

Donderdag, 28 september 2023 om 10:35 • Wessel Antes • Laatste update: 10:47

Het Algemeen Dagblad is niet mild voor Ajax na de historische verloren Klassieker (0-4) tegen Feyenoord. Alleen Jay Gorter, Jorrel Hato, Chuba Akpom en Silvano Vos komen er nog enigszins goed vanaf met een 5,5. De overige Ajacieden krijgen een onvoldoende uitgedeeld, waarbij Anton Gaeei met een 3 de absolute uitschieter naar beneden toe is. De twintigjarige Deense rechtsback werd afgelopen zondag tijdens het gestaakte eerste deel van de wedstrijd al na 31 minuten gewisseld en zag zijn eerste Klassieker in rook opgaan.

De hoofdrolspelers van de Klassieker worden in de ochtendkrant beoordeeld door Ajax-watcher Johan Inan en Feyenoord-watcher Mikos Gouka. Dat eerstgenoemde kritisch is op de Amsterdammers, is een understatement. Zo krijgen Devyne Rensch, Josip Sutalo, Borna Sosa, Branco van den Boomen en Kenneth Taylor een 5, terwijl Steven Berghuis, Brian Brobbey en Carlos Forbs het zelfs moeten doen met een 4,5. Gaeei scoort veruit het laagste cijfer van alle Ajacieden, met een 3 voor zijn eerste optreden in een Klassieker. Anass Salah-Eddine en Amourrichio van Axel Dongen krijgen geen cijfer toegewezen, aangezien het duo nog geen tien minuten in actie kwam.

Gouka is wel te spreken over alle Feyenoorders die in actie kwamen, aangezien Ramiz Zerrouki en Yankuba Minteh met een 6,5 het laagste cijfer scoren. Timon Wellenreuther, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer, Calvin Stengs, Quinten Timber en Igor Paixão behoren tot de grote groep spelers die een 7 krijgen voor hun optreden. Bart Nieuwkoop, Alireza Jahanbakhsh, Ondrej Lingr en Ayase Ueda kwamen te kort in actie voor een beoordeling.

Volgens het AD kende de Klassieker deze week drie absolute uitblinkers. Het centrale duo van Feyenoord, met Gernot Trauner en Dávid Hancko, krijgt een 8 voor het verdedigen van Brobbey, die er totaal niet aan te pas kwam in de Johan Cruijff ArenA. Santiago Giménez wordt gekroond tot koning van de Klassieker. De Mexicaanse spits krijgt een 9 voor zijn hattrick in Amsterdam.