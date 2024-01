Dodelijke analyse tegengoal Ajax: ‘Hij moet sprinten, staat stil... Wéér hij’

Kees Kwakman mist de urgentie bij Ajax in het terugverdedigen. De analist van ESPN laat in de rust van de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-1 stand) een onthutsend fragment zien van het tegendoelpunt van Michiel Kramer. Daarbij staakt Kenneth Taylor voortijdig zijn achtervolging. "Dat zie ik toch te vaak bij hem", zegt Kwakman.

Ajax stond bij rust op voorsprong dankzij twee doelpunten van Brian Brobbey, maar toonde daartussenin opnieuw defensieve kwetsbaarheid. "Het is ook goed gespeeld van RKC", zegt Kwakman over het doelpunt dat in de vijftiende minuut viel.

Kramer werd op middenlijn als aanspeelpunt bediend. De spits speelde ineens door naar de zijlijn, waar Aaron Meijers als wingback veel ruimte had. "Dit is echt gewoon goed gedaan van Kramer. Meijers komt daarna met een hele goede voorzet."

Ar'Jany Martha wist RKC'er Denilho Cleonise met een uiterste krachtsinspanning van de bal te zetten, waarna een hachelijke situatie ontstond. Ajax-verdediger Jorrel Hato leek de bal op te gaan ruimen, maar knalde die recht tegen zijn eigen keeper Diant Ramaj aan. Daardoor ontstond een scrimmage, waarvan Kramer wist te profiteren. De spits kon heel simpel van dichtbij intikken.

"Het is heel komisch wat er allemaal gebeurt. Een beetje pech voor Ajax ook. Wat je bij Ajax wel mist is de urgentie van verdedigen", zegt Kwakman, die een opmerkelijke herhaling laat zien. De analist wijst Taylor als hoofdschuldige aan.

Michiel Kramer tikt van dichtbij binnen, terwijl Kenneth Taylor nabij de penaltystip staat te wachten.

"Taylor weer... Die moet hier volle bak terugsprinten. Die ziet hier Kramer lopen... Taylor staat op de penaltystip te wachten en Kramer tikt hem van heel dichtbij erin. Dat is net het verschil."

"Je mist de echte urgentie bij Ajax om er alles aan te doen om een tegendoelpunt te voorkomen. Je ziet bij de drie van RKC die daar in het strafschopgebied opduiken wél die echte wil om te scoren. En bij Taylor zie je die urgentie weer niet..."

