Docuserie Noa Lang zorgt voor gespreksstof: ‘Bron van ergernis, dat jochie’

De vierdelige documentaireserie over het leven van Noa Lang is sinds vrijdag te zien op Prime Video. De 24-jarige aanvaller van PSV is sinds zijn doorbraak als voetballer een veelbesproken man in de voetballerij. De serie Lastpak: Noa Lang draagt daar opnieuw aan bij, daar de tienvoudig international van Oranje vrijdagavond opnieuw onderwerp van gesprek was in Vandaag Inside.

Presentatrice Hélène Hendriks vindt het mooi dat Lang zo authentiek is. “Hij is leuk, lekker kleurrijk! Het is in ieder geval een speler waarvoor je naar het stadion komt, maar het is geen ideale schoonzoon. Het is toch leuk als iemand een beetje outspoken en extravagant is?”

“Hij zegt ook dat hij de Eredivisie leuker maakt en dat de mensen voor hem komen”, gaat Hendriks verder. “Ik denk dat hij daar ook wel gelijk in heeft.” Johan Derksen is minder fan van Lang. “Hij moet het wel af en toe laten zien, want hij is eigenlijk altijd ziek, zwak en misselijk. Door het hele jaar heen.”

Derksen kan zich enorm storen aan Lang. “Ik vind het een bron van ergernis, dat jochie. Hij weet niet hoe gek hij moet lopen, hoe gek zijn kousjes zitten, hoe gek zijn broekje moet zitten, die armen moeten getatoeëerd zijn... het is allemaal gek, gek, gek.” Hendriks vergelijkt Lang met Memphis Depay. “De camera is altijd op hem gericht, maar ik vind dat het leuke van voetbal, anders zijn het allemaal van die ideale jongens.”

Volgens de Snor moet Lang eerst zijn voeten laten spreken. “Hij moet het wel laten zien, want nu doet hij alleen maar gek. En dat is het. Misschien kan hij naar het songfestival”, aldus een cynische Derksen, die na het zien van een aantal shots een beetje bijdraait. “Ik gun het die jongen wel.”

Lang keerde afgelopen zomer bij PSV terug in de Eredivisie. De Eindhovenaren maakten zo’n 12,5 miljoen euro over aan Club Brugge voor zijn diensten. Tot dusver speelde Lang negentien officiële wedstrijden namens de Brabantse koploper, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en een assist.

