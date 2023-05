Ditmaal geen Rolex: Feyenoord voorziet selectie van uniek cadeau na titel

Vrijdag, 26 mei 2023 om 19:35 • Wessel Antes • Laatste update: 19:36

Feyenoord heeft alle selectiespelers voorzien van een uniek cadeau na het binnenslepen van de zestiende landstitel in de clubhistorie: een gepersonaliseerde ‘Champions Ring’. De Rotterdammers zijn de eerste betaald voetbalclub in Nederland die kampioensringen uitdeelt aan spelers. In de NBA en NFL is dat een gebruikelijk ritueel. Omdat er maar één schaal wordt uitgereikt, krijgt iedere speler een ring om het succes uit te kunnen dragen. “Hoe meer Champions Rings een sporter verzameld heeft, des te groter zijn status”, aldus Feyenoord.

Op de ring wordt het Feyenoord-logo in diamanten uitgebeeld. Daarnaast zijn de initialen van de betreffende speler, zijn rugnummer, de skyline van Rotterdam, het jaartal van de landstitel en de kampioensschaal terug te vinden op het unieke cadeau. Feyenoord is van plan bij toekomstige titels vaker kampioensringen uit te delen, zo laat de club weten. De selectie van Feyenoord bevat meerdere liefhebbers van basketbal. Zo volgt middenvelder Quinten Timber de Amerikaanse competitie op de voet. Vrijdag kregen de spelers hun ring uitgereikt. Het exemplaar van trainer Arne Slot wordt vereeuwigd in het Feyenoord Museum.

???????????? ???????????????? A personalized Champions Ring for all our players. ?? pic.twitter.com/iXcWZucR42 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 26, 2023

De selectie van Feyenoord keerde donderdag terug uit Ibiza, waar het kampioenschap uitbundig is gevierd. Via de Snapchat-kanalen van Lutsharel Geertruida en Neraysho Kasanwirjo doken meerdere video’s op. Met name het nummer ‘Wat dan?!’ van Broederliefde is momenteel populair in de Rotterdamse selectie. Ook ging aanvoerder Orkun Kökçü los op het nummer ‘Freed from desire’ van GALA. Vrijdag ontving Slot zijn spelers met een opstarttraining. Zaterdag traint Feyenoord nog een keer, waarna op zondag het laatste competitieduel met Vitesse wacht.

??We gaan naar voor, naar achter. Naar links, naar rechts...?? De selectie vermaakt zich kostelijk op Ibiza! ?? pic.twitter.com/ZUB9Xfc5Pc — 1908.nl (@1908nl) May 24, 2023

Geen Rolex

Na het behalen van de vorige landstitel (2017) beloonde Feyenoord de gehele selectie met een gepersonaliseerde Rolex van tienduizenden euro’s. Spits Michiel Kramer besloot in 2021 om het unieke horloge te koop te zetten voor 51.010 euro. De boomlange aanvalsleider onthulde later aan het Algemeen Dagblad dit te hebben gedaan ‘vanwege veiligheidsredenen’. Kramer zou een doelwit zijn geweest van dezelfde ‘Rolexbende’ die ook René van der Gijp probeerde te ontdoen van zijn dure klokje in april 2020. Het horloge dat Feyenoord cadeau gaf in 2017 was, zonder de initialen en het kampioenschap van de club, zo’n 34.000 euro waard. De Stadionclub heeft de selectiespelers nu getrakteerd op een ‘veiliger’ kampioensgeschenk.