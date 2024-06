Dit zijn de zorgelijke statistieken van het Nederlands elftal mét en zonder Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners

Na twee overtuigende oefenzeges lijkt het Nederlands elftal klaar voor het EK. Toch werd de 4-0 zege tegen IJsland overschaduwd door een flinke aderlating: Frenkie de Jong zal niet meegaan naar het eindtoernooi. Voetbalzone schijnt een licht op de statistieken van Oranje mét en zonder de geblesseerd afgehaakte De Jong.

Het kwik in de Oranje-koorts-thermometer sloeg maandagavond eventjes een enthousiasmerend hoog cijfer aan. Het Nederlands elftal heeft zojuist voor de tweede keer in vijf dagen tijd een eclatante oefenzege geboekt. Nadat de ‘reserves’ donderdag Canada in een sprankelende tweede helft met 4-0 huiswaarts stuurde, leverde de A-ploeg een evenzeer overtuigende zege tegen een iets stuggere opponent: IJsland, het elftal dat enkele dagen eerder EK-topfavoriet Engeland versloeg (0-1).

Maar de oranje shirts, sjaal en, tsja, zweetbanden waren nog niet van boven uit de kast gehaald, of de moed zakte bij sommigen alweer in de schoenen. Frenkie de Jong gaat niet mee naar het EK in Duitsland, zo communiceert de KNVB vrijwel direct na het laatste fluitsignaal. Euforie maakt plots plaats voor Hollands pessimisme. De Oranje-koorts is weer gaan liggen.

De Jong ziet de aarde om hem heen instorten. In een emotioneel bericht op Instagram deelt de controleur zijn verdriet. Zijn teamgenoten steken hem een hart onder de riem. Na afloop was er dan ook beperkte blijdschap bij de selectie.

De ploeg lijkt immers een spoedcursus troosten te hebben moeten ondergaan. Naast De Jong verdient ook Teun Koopmeiners een arm om de schouder. De later aangesloten Atalanta-middenvelder greep in de warming-up naar zijn lies. Volgens bondscoach Ronald Koeman zag het er ook voor Koopmeiners ‘niet goed uit’.

En dus lijkt Oranje zich op te moeten maken voor een eindtoernooi zonder zijn ‘beste middenvelder’, zoals Joey Veerman De Jong bij ESPN typeerde. En ook op de in bloedvorm verkerende Koopmeiners kan Koeman dus vermoedelijk geen beroep doen.

De cijfers van het Nederlands elftal zonder De Jong bieden weinig soelaas. Oranje noteert zónder Frenkie een lager winstpercentage (61,5%) dan mét de spelverdeler (63%).

Bovendien: tegen de top-10-landen op de FIFA-wereldranglijst overlegt het Nederlands elftal zonder De Jong geen bemoedigende cijfers. Zonder De Jong wordt namelijk slechts 20 procent van de wedstrijden omgezet in overwinningen, mét Frenkie is dat 33 procent.

De Jong debuteert in de septembermaand van 2018 in het Nederlands elftal. Na zijn debuutinterland duel tegen Peru (2-1 winst), waarin hij na rust in de ploeg komt en direct met een assist de wedstrijd ombuigt, speelt het Nederlands elftal nog 66 daaropvolgende duels.

De Jong mist 11 van de 67 interlands wegens verscheidene blessures. In de overige 56 wedstrijden komt de balansbewaker 54 keer in actie. De Jongs debuut tegen Peru en het Nations League-duel met Wales (1-2 winst in blessuretijd) zijn de twee wedstrijden waar hij op de bank begint, maar wel binnen de lijnen komt.

Van zijn 54 wedstrijden in een Oranje-shirt wint Frenkie er 34, speelt het Nederlands elftal 11 duels gelijk en verliest het nationale elftal 9 keer. Dat komt neer op een winstpercentage van 63%. In slechts 16,7% van de gevallen verliest het Nederlands elftal met De Jong binnen de lijnen.

Oranje met Frenkie de Jong.

In de 13 interlands zónder De Jong (sinds zijn debuut) boekt Nederland 8 overwinningen, eindigt het duel 1 keer in een gelijkspel en gaan er 4 wedstrijden verloren. Dat levert een winstpercentage van 61,5% op en een verliespercentage van 30,8%.

Oranje zonder Frenkie de Jong.

De Jong en Nederland tegen toplanden

De statistieken zijn bovendien weinig rooskleurig als je alleen naar de cijfers kijkt van het Nederlands elftal tegen toplanden. Volgens de huidige FIFA-wereldranglijst behoren naast Nederland (nummer 7) ook Argentinië, Frankrijk, België, Engeland, Brazilië, Portugal, Spanje, Italië en Kroatië tot die lijst.

Sinds De Jongs debuut bij de nationale ploeg speelt het Nederlands elftal exact twintig keer tegen een toptienploeg. In vijftien van die twintig duels speelt de geboren Gorinchemer mee. Daarin wint Nederland vijf keer.

In 2018 wordt in Groep A van de Nations League afgerekend met Duitsland (3-0) en Frankrijk (2-1). In het volgende jaar wint de ploeg na verlenging van Engeland (1-3) in de halve finale van de Nations League en verslaat de ploeg Duitsland opnieuw (2-4), ditmaal in de EK 2020-kwalificatie.

De laatste top 10-zege van Nederland met De Jong dateert terug naar juni 2022, als België met 1-4 opzij wordt gezet in Groep A van de Nations League. Van de overige tien wedstrijden tegen toplanden gaan er zeven verloren, en worden er drie gelijkgespeeld. Oefeninterlands tegen Spanje (1-1) en Duitsland (1-1) leveren remises op, net als het Nations League-groepsduel met Italië: 1-1.

Op het afgelopen WK werd de enige ontmoeting met een topland Nederland direct fataal. Argentinië won een heetgebakerde kwartfinale na strafschoppen. In de Final Four werd er daarna achtereenvolgend verloren van Kroatië (2-4 na verlenging) en Italië (2-3). Eerder in De Jongs interlandcarrière dienden Frankrijk (2-1), Duitsland (3-2), Portugal (1-0) en Italië (0-1) de Nederlander(s) ook al nederlagen toe.

De opgemaakte balans levert na 15 topwedstrijden met De Jong een winstpercentage van 33,3% op. In 46,7% van de topduels verloor Oranje, dat bovendien de laatste vijf ontmoetingen met een toptienland verloor.

Nederland zonder De Jong in topduels

In de vijf topwedstrijden van het Nederlands elftal zónder De Jong in de basis zijn de statistieken nog beroerder. Dan wint het elftal namelijk maar één keer, in een Nations League-ontmoeting met België in september 2022. Die zege is overigens de laatste overwinning van Oranje tegen een topland.

De andere vier topduels leveren drie verliespartijen op: twee in de recente EK-kwalificatie tegen Frankrijk (4-0 en 1-2), en ook de meest recente oefennederlaag tegen Duitsland eindigde voor Nederland resultaatloos (2-1). Een vriendschappelijke pot met België in 2018 mondt uit in een gelijkspel: 1-1.

Het betekent dat Oranje slechts twintig procent van de duels met toplanden zonder De Jong winnend besluit. Zestig procent van de interlands, daarentegen, eindigt zonder de belangrijke kracht in mineur.

Oranje tegen toptienlanden met en zonder Frenkie de Jong.

Koopmeiners in Oranje

Koeman lijkt zonder De Jong en Koopmeiners dit EK te kiezen voor een driemansmiddenveld met Tijjani Reijnders en PSV’ers Veerman en Jerdy Schouten. Schouten leek tegen IJsland aanvankelijk genoegen te moeten nemen met een reserverol, maar nestelde zich na het afhaken van Koopmeiners tussen Veerman en Reijnders.

Ook in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland maakt de voormalig Bologna-voetballer een stabiele indruk. Toch heerst er ondanks het puike optreden van vooral Veerman, maar ook Schouten, na afloop een beklemmend gevoel bij sommige Oranje-fans. Is dat middenveld wel sterk genoeg als straks de EK-duels met toplanden wachten?

Koopmeiners draait een sterk seizoen, maar lijkt niet altijd zijn draai te kunnen vinden in de nationale ploeg. Slechts negen keer verscheen hij aan de aftrap, waarbij hij één keer, tegen Polen (2-0 winst), al na acht minuten het veld moest verlaten.

Zijn (basis)debuutwedstrijd tegen Mexico ging verloren, waarna Nederland met Koopmeiners in de basis (en 45 minuten of langer op het veld) 4 keer won, 2 keer gelijkspeelde en 2 keer verloor. Daarin was hij twee keer trefzeker en even vaak aangever.

In zijn twee ontmoetingen met toplanden won Koopmeiners als basisklant niet. In een oefeninterland tegen Duitsland werd met 1-1 gelijkgespeeld en het Nations League-duel met Kroatië ging dus ook verloren. Tegen Argentinië deed invaller Koopmeiners lange tijd mee, en was hij ook nog belangrijk met een assist, maar won hij dus niet.

Voor de door liesklachten geteisterde Koopmeiners gaat er vermoedelijk ook een streep door het EK. Na de gewonnen Europa League-finale met Atalanta is dit voor hem het zuurst mogelijke einde van een bitterzoet seizoen. Samen met De Jong zal de middenvelder Oranje hoogstwaarschijnlijk aanmoedigen vanaf de zijlijn. Hopelijk brengen de twee pechvogels het nodige geluk. Hup Holland, hup.

