Dit zijn de vijf landen die al gekwalificeerd zijn voor het WK van 2026 in Noord-Amerika

De eerste vijf deelnemers van het WK in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn bekend. De gastlanden waren automatisch geplaatst voor het toernooi.

Naast Canada, de Verenigde Staten en Mexico zijn ook Japan en Nieuw-Zeeland al geplaatst voor het grootste sportevenement ter wereld.

Japan plaatste zich in het Aziatische kwalificatietoernooi in groep C als eerste. Het land heeft 19 punten verzameld na 7 duels en kan niet meer ingehaald worden door nummer drie Saudi-Arabië, dat 9 punten heeft. In de Aziatische kwalificatiepoules gaan de bovenste twee landen naar het WK.

Naast Japan is ook Nieuw-Zeeland geplaatst voor het WK van 2026. In de kwalificatie van Oceanië zijn er twee poules, waarvan de twee winnaars tegen elkaar een finalewedstrijd spelen. Dankzij de 0-3 overwinning van Nieuw-Zeeland op Nieuw-Caledonië is eerstgenoemde land ook al geplaatst.

De Europese kwalificatietoernooien zijn pas net van start gegaan. Na het verlies van Nederland tegen Spanje (5-5, verlies na strafschoppen), is duidelijk geworden tegen wie het Nederlands elftal gaat spelen.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman moet langs Polen, Finland, Litouwen en Malta om zich te kwalificeren voor het WK van 2026 in Noord-Amerika.

Op het eindtoernooi van volgend jaar doen voor het eerst in de geschiedenis 48 landen mee. De beste twee landen van de poules en de acht beste nummers drie gaan door naar de laatste 32.