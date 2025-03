Dit zijn de vier kwartfinales van de Champions League: heerlijke kraker voor Real Madrid

Nu de returns in de achtste finales van de Champions League er ook opzitten, is het duidelijk welke clubs het tegen elkaar gaan opnemen in de kwartfinale van het miljardenbal. Hieronder een overzicht.

Tijdens de loting voor de achtste finales, werd ook al meteen duidelijk welke twee clubs elke ploeg kan treffen in de kwartfinales. De heenduels in die kwartfinales vinden overigens plaats op 8 en 9 april, de returns op 15 en 16 april.

Kwartfinale 1: Arsenal - Real Madrid

Van alle ploegen die de achtste finales overleefden, ging dat in het geval van Arsenal veruit het makkelijkst. De Londenaren wonnen in Eindhoven al met 1-7 van PSV, waardoor een 2-2 gelijkspel in de return voldoende was.

Real Madrid, dat in de tussenronde eerder al Manchester City uitschakelde, had het een stuk moeilijker tegen stadsgenoot Atlético Madrid. In eigen huis won Real Madrid vorige week met 2-1, maar in de return stond het na 90 en 120 minuten 1-0 voor Atlético. Daardoor moest een strafschoppenreeks uitsluitel geven, en die won Real Madrid.

Kwartfinale 2: Paris Saint-Germain - Aston Villa

Paris Saint-Germain vergat zichzelf vorige week te belonen voor een uitstekende wedstrijd tegen Liverpool, met een 0-1 nederlaag als gevolg. Dinsdag maakten de Parijzenaren dat goed, door na een 0-1 eindstand de strafschoppen beter te nemen dan Liverpool op Anfield.

Aston Villa stond op dat moment al met anderhalve been in de kwartfinales, na een 1-3 zege bij Club Brugge vorige week. De return won de ploeg uit Birmingham woensdag ook overtuigend: 3-0.

Kwartfinale 3: FC Barcelona - Borussia Dortmund

Net als Aston Villa ging ook FC Barcelona vrij overtuigend door naar de laatste acht. De Catalanen versloegen vorige week Benfica al in de uitwedstrijd (0-1), en waren daarna ook thuis te sterk: 3-1.

Borussia Dortmund maakte het een stuk spannender. Thuis won de Bundesliga-club vorige week niet van Lille OSC: 1-1. Daardoor moest Dortmund woensdagavond in Frankrijk alle zeilen bijzetten. Dat lukte, want er werd met 1-2 gewonnen.

Kwartfinale 4: Bayern München - Inter

Bayern München nam het in de achtste finales op tegen het eveneens Duitse Bayer Leverkusen. In de eigen Allianz Arena won Bayern het heenduel al met 3-0, en ook in Leverkusen zegevierde het team van trainer Vincent Kompany: 0-2.

Inter schakelde Feyenoord uit. In Rotterdam zetten de Italianen vorige week al een grote stap, dankzij een 0-2 zege. Dinsdag verzekerde Inter zich vervolgens van een plekje bij de laatste acht, door ook in eigen huis te winnen: 2-1.

Halve finales

De winnaar van Kwartfinale 1 neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van Kwartfinale 2, en de winnaar van Kwartfinale 3 treft de winnaar van Kwartfinale 4. De halve finales worden gespeeld op 29 april, 30 april, 6 mei en 7 mei. De finale in München vindt plaats op 31 mei.