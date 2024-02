Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor de kraker tussen AZ en Feyenoord

Trainer Arne Slot wijzigt de basiself van Feyenoord zondagmiddag tegen AZ hoogstwaarschijnlijk op twee posities ten opzichte van het competitieduel met FC Twente (0-0) van vorige week. De Rotterdammers spelen om 14:30 uur in Alkmaar de derde opeenvolgende topwedstrijd. Van Calvin Stengs en Yankuba Minteh wordt verwacht dat zij hun rentree in de basis maken.

Slot kon de afgelopen weken geen beroep doen op Minteh vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup. De Gambiaan werd echter na een bizarre slotfase tegen Kameroen (2-3 verlies) uitgeschakeld in de groepsfase van het eindtoernooi.

Stengs ontbrak vorige week eveneens tegen FC Twente, omdat hij niet helemaal fit was. Hetzelfde gold voor linksback Marcos López. Beide spelers keerden deze week weer terug op het trainingsveld.

“Stengs traint weer volledig mee, al zullen we bij hem goed blijven monitoren hoe zijn lichaam omgaat met de vele wedstrijden die ons de komende weken te wachten staan”, zo gaf Slot vrijdag aan op de voorbereidende persconferentie.

Thomas van den Belt, de vervanger van Stengs tegen Twente, liep in dat duel een blessure op en moet de wedstrijd tegen AZ aan zich voorbij laten gaan. De terugkeer van Stengs is zeer welkom voor Slot, aangezien de Rotterdammers in de laatste vier Eredivisie-duels niet wisten te winnen.

Ook Minteh lijkt dus te kunnen rekenen op een basisplaats. De Gambiaan zat tegen Twente al bij de wedstrijdselectie, maar moest toen toezien hoe Slot voor de tweede keer op rij experimenteerde met Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten.

Bij AZ heeft trainer Maarten Martens in de defensie wat personele problemen. Denzo Kasius is geschorst, terwijl de doelmannen Mathew Ryan (Azië Cup) en Hobie Verhulst al langer afwezig zijn. Een meevaller voor Martens in de terugkeer van Bruno Martins Indie, die tegen zijn oude club Feyenoord kan starten.

Vermoedelijke opstelling AZ:

Owusu-Oduro; Penetra, Bazoer, Martins Indi, Møller Wolfe; Mijnans, De Wit, Clasie; Lahdo, Pavlidis, Van Brederode.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Gimenez, Paixão.