Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van AZ en Go Ahead Eagles voor de bekerfinale in De Kuip

AZ en Go Ahead Eagles treffen elkaar maandag in de bekerfinale. Zowel Maarten Martens als Paul Simonis kent personele problemen richting de eindstrijd in De Kuip. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor het duel in Rotterdam-Zuid. De finale begint maandag om 18.00 uur en is live te volgen op ESPN.

Bij AZ gaat het de afgelopen dagen vooral over Jordy Clasie. De aanvoerder en beste speler van de Alkmaarders is geblesseerd en verwikkeld in een race tegen de klok om de wedstrijd te halen.

Martens liet zich vrijdagmiddag uit over de inzetbaarheid van Clasie. “Ik kan nog geen uitsluitsel geven. Hij is er al een tijdje uit en bezig met een medisch traject. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om hem fit te krijgen voor maandag.”

“We moeten nu steeds kijken hoe hij reageert op de volgende stappen. We bekijken het met hem van dag tot dag. Hij kan er snel weer staan, al is hij nog niet bij de groep.”

Clasie lijkt in ieder geval niet te kunnen starten maandag. Bruno Martins Indi zal daarom de aanvoerdersband dragen in De Kuip. Verder zal Martens vermoedelijk niet verrassen.

Ook Simonis zal geen grote verrassingen uit zijn hoge hoed toveren. Kowet mist Dean James en Jakob Breum, die met een blessure kampen. Søren Tengstedt en Finn Stokkers keren juist weer terug van een kwetsuur. Het tweetal zal alleen niet starten.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Martins Indi, Møller Wolfe; Koopmeiners, Buurmeester, Mijnans; Sadiq, Parrott, Van Bommel.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Llansana, Linthorst, Edvardsen; Antman, Smit, Suray.