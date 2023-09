Dit zijn de 25 toptalenten om dit Champions League-seizoen in de gaten te houden

Woensdag, 20 september 2023 om 16:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:54

De eerste clubs hebben de groepsfase van de Champions League inmiddels afgetrapt. De vraag is welke groeibriljanten dit seizoen in het miljardenbal weten te schitteren. Geen enkel toernooi creëert nieuwe sterren zoals de Champions League. Kylian Mbappé en Erling Haaland veranderden op dit podium in een mum van tijd van relatief onbekende namen in grote sterren. Voetbalzone licht 25 toptalenten, allen geboren na 2003, uit om tijdens deze Champions League-campagne in de gaten te houden.

Isaac Babadi (PSV)

Isaac Babadi, wordt gezien als het grootste talent dat sinds Cody Gakpo de stap naar het eerste elftal heeft weten te maken. De achttienjarige speler kreeg begin dit seizoen de kans van trainer Peter Bosz en greep deze vervolgens met beide handen aan. De creatieveling werd deze zomer gelinkt aan verschillende Europese clubs, maar is momenteel in gesprek over een langer verblijf in Eindhoven. Babadi moet op de nummer 10-positie momenteel voorrang verlenen aan Ismael Saibari, maar heeft wel de potentie om ook in het miljardenbal te schitteren.

Samson Baidoo (Red Bull Salzburg)

Het mag geen verrassing heten dat Red Bull Salzburg aan een nieuwe Champions League-campagne begint met een volgende lichting getalenteerde spelers. Samson Baidoo is een van deze talenten. De negentienjarige centrale verdediger heeft dit seizoen al behoorlijk wat indruk gemaakt. In de Oostenrijkse competitie bewees hij met twee doelpunten uit standaardsituaties eveneens in aanvallend opzicht van grote waarde te zijn.

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

Jamie Bynoe-Gittens verliet Manchester City in de zomer van 2020 voor een nieuw avontuur bij Borussia Dortmund. Hij werd geplaagd door blessures, maar tussen de perioden aan de kant door heeft de vleugelspeler laten zien waarom velen voorspelden dat hij net zo'n impact zou maken in het Signal-Iduna Park als Jadon Sancho. De negentienjarige linksbuiten heeft al 25 optredens in het eerste elftal van BVB achter zijn naam staan. Bynoe-Gittens is enorm rap en durft zijn tegenstanders in één-op-één situaties op te zoeken, wat hem tot een van de meest veelbelovende jonge talenten van Engeland maakt.

Roony Bardghji (FC Kopenhagen)

Roony Bardghji wordt in zijn thuisland al liefkozend de Zweedse Messi genoemd. De zeventienjarige aanvaller wil dit seizoen definitief doorbreken bij FC Kopenhagen. Twee jaar geleden werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit in de Deense Superligaen. Inmiddels is hij een vaste waarde bij Kopenhagen en de verwachtingen rondom zijn persoon zijn na een sterke seizoenstart torenhoog. In de eerste acht competitieduels was de rechtsbuiten al vier keer trefzeker.

Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad)

Mohamed-Ali Cho speelde in de jeugdopleidingen van Paris Saint-Germain en Everton en brak in het seizoen 2021/22 door bij Angers. Met zijn optredens in de Ligue 1 verdiende hij een seizoen later een transfer naar Real Sociedad, dat elf miljoen euro voor hem neerlegde. Het debuutseizoen van de negentienjarige spits werd onderbroken door blessures, maar de Frans jeugdinternational is inmiddels weer volledig fit. Sociedad neemt voor het eerst in tien jaar weer deel aan de groepsfase van de Champions League. Cho mag zich waarschijnlijk met invalbeurten op het hoogste podium laten zien.

Julien Duranville (Borussia Dortmund)

De verwachtingen rondom Julien Duranville liggen hoog. Dat komt mede doordat zijn voormalig trainer, Vincent Kompany, hem bij Anderlecht eens tipte als toekomstig Ballon d'Or-kandidaat. Borussia Dortmund pikte hem begin dit kalenderjaar voor 8,5 miljoen euro op uit Brussel en aan het einde van het seizoen had hij al een plek bemachtigd in de wedstrijdselectie van trainer Edin Terzic. De zeventienjarige aanvaller, die op beide vleugels kan spelen, miste de eerste weken van het seizoen door blessureleed, maar velen verwachten dat hij het volgende toptalent wordt dat de komende seizoenen zijn klasse in het Westfalenstadion gaat tonen.

Eguinaldo (Shakhtar Donetsk)

De liefde van Shakhtar Donetsk voor Braziliaanse spelers is inmiddels welbekend en er is hoop dat Eguinaldo de nieuwste sambaster is die zijn stempel op de Oekraïense topclub weet te drukken. De negentienjarige aanvallende middenvelder, die in de zomer werd overgenomen van Vasco da Gama, staat bekend als een rappe aanvaller die verdedigers veelvuldig zijn hielen laat zien.

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Alejandro Garnacho vierde deze zomer pas zijn negentiende verjaardag, maar de vleugelaanvaller is inmiddels al een vaste waarde binnen de selectie van Manchester United. De verwachting is dat hij zich dit seizoen nog vaker vanaf de aftrap mag laten zien. Garnacho, die al volwaardig Argentijns international is, kan een belangrijke rol spelen voor Erik ten Hag als hij het gat wil opvullen dat is ontstaan door de afwezigheid van Antony en Jadon Sancho.

Gavi (FC Barcelona)

Mogen we Gavi nog op deze lijst zetten? Gezien zijn ervaring bij FC Barcelona - hij speelde al meer dan honderd wedstrijden voor de Catalanen - misschien niet, maar de middenvelder is nog altijd pas negentien jaar en heeft nauwelijks ervaring in de Champions League. De 23-voudig international van Spanje is nu al een leider in het elftal van Xavi en kan een sleutelrol spelen als Barça voor het eerst sinds 2021 weer de knock-outfase weet te bereiken. Gavi kende dinsdag een uitstekende start met Barcelona. Royal Antwerp werd simpel met 5-0 aan de kant gezet en de creatieveling pikte ook nog eens zijn doelpuntje mee.

Oscar Gloukh (Red Bull Salzburg)

Red Bull Salzburg betaalde in januari zeven miljoen euro om Oscar Gloukh over te nemen van Maccabi Tel Aviv en het lijkt er sterk op dat ze een enorme winst zullen maken op de achtvoudig Israelisch international als ze hem in de toekomst uiteindelijk willen verkopen. De negentienjarige aanvallende middenvelder heeft zich ontpopt als een belangrijke creatieve kracht voor zowel club als land en Manchester United, Arsenal, Liverpool, Manchester City en Tottenham Hotspur hebben de afgelopen maanden al interesse in hem getoond.

Dijon Kameri (Red Bull Salzburg)

Dijon Kameri was de absolute smaakmaker in het elftal van Red Bull Salzburg Onder 19 dat in 2022 de finale van de UEFA Youth League wist te bereiken. Het afgelopen seizoen maakte hij de overstap naar het eerste elftal van die Roten Bullen. De Oostenrijkse jeugdinternational maakte ook al zijn minuten in de groepsfase van de Champions League voordat hij ongeveer zes maanden uit de roulatie was door blessureleed. Nu hij weer fit is, blijft de negentienjarige Kameri een vaste waarde in de selectie van Salzburg, dat opnieuw hoopt de knock-outfase van het miljardenbal te bereiken.

Arda Güler (Real Madrid)

Hoewel Arda Güler voorlopig nog revalideert van een knieoperatie, is er hoop dat hij later in het seizoen alsnog voor Real Madrid kan schitteren in de Champions League. De achttienjarige aanvaller verhuisde afgelopen zomer voor een bedrag van twintig miljoen euro naar het Santiago Bernabeu. Na een enorme transfersoap won De Koninklijke uiteindelijk de strijd van Barcelona om de handtekening van de spelmaker. Güler was sinds hij in het seizoen 2021/22 doorbrak in het eerste elftal van Fenerbahçe gemiddeld elke 91 minuten bij een doelpunt betrokken.

Karim Konaté (Red Bull Salzburg)

Nog een speler van Red Bull Salzburg? Inderdaad, want de selectie van trainer Gerhard Struber puilt uit van de jonge groeibriljanten. Na Erling Braut Haaland, Patson Daka, Noah Okafor en Benjamin Sesko is er weer een volgende talentvolle spits bezig om naam voor zichzelf te maken bij de Oostenrijkse topclub. De negentienjarige Ivoriaan was vorig seizoen al goed voor 24 treffers en is deze jaargang eveneens uitstekend begonnen met 6 goals uit 8 duels. Als hij deze vorm door kan trekken in de Champions League, staan de Europese topclubs zonder twijfel vroeg of laat voor hem in de rij.

Lewis Hall (Newcastle United)

Door de koopwoede van Chelsea was het niet heel vreemd dat een jong talent als Lewis Hall deze zomer weinig perspectief op speeltijd had. The Blues verhuurden de linksback annex middenvelder daarom aan Newcastle United, waar hij dit seizoen vlieguren kan maken. Het achttienjarige talent is enorm multifunctioneel, waardoor het goed mogelijk is hij in de Champions League aan zijn minuten gaat komen.

Rico Lewis (Manchester City)

Terwijl Manchester City enorme winsten blijft maken met de verkoop van talenten uit de eigen jeugdopleiding, is er één speler die ze niet snel zullen laten gaan: de veelzijdige verdediger Rico Lewis, wiens opkomst de fans vorig seizoen in vervoering bracht. City kent een relatief eenvoudige Champions League-loting, waardoor de kans reëel is dat Lewis zich ook dit seizoen weer op het hoogste podium mag laten zien.

Jovan Mijatovic (Rode Ster Belgrado)

Met Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic en Luka Jovic die momenteel strijden om een plek in de nationale ploeg van Servië, heeft het land laten zien dat het weet hoe het spitsen met kwaliteit moet ontwikkelen. Met Jovan Mijatovic hebben ze weer een potentiële ster van de toekomst. De achttienjarige aanvaller heeft al meer dan twintig duels voor Rode Ster Belgrado achter zijn naam staan en gaat naar verwachting ook een rol spelen bij de terugkeer in de Champions League van de club.

Yankuba Minteh (Feyenoord)

Terwijl de fans van Newcastle zich de afgelopen periode verheugden op hun terugkeer in de Champions League, kijken ze de komende maanden ook met een schuin oog naar de verrichtingen van Yankuba Minteh. Hij kwam in de zomer voor zeven miljoen euro over van Odense BK en werd vervolgens direct door the Magpies uitgeleend aan Feyenoord. Met de negentienjarige Gambiaan in de punt van de aanval begonnen de Rotterdammers dinsdag met een 2-0 zege op Celtic aan hun Champions League-campagne. Minteh heeft zichzelf bij Feyenoord al laten gelden door tijdens zijn laatste twee Eredivisie-duels als invaller trefzeker te zijn.

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Opmerkelijk genoeg speelt Youssoufa Moukoko dit seizoen al zijn vierde Champions League-campagne, ondanks het feit dat hij in november pas 19 jaar wordt. De Duits jeugdinternational hoopt dat hij fit blijft, en het potentieel dat hij in de jeugdopleiding van Dortmund heeft laten zien, eindelijk waar kan maken. De komst van Niclas Füllkrug zorgt ervoor dat Moukoko in de pikorde is gedaald, maar wellicht dat hij trainer Erdin Terzic met goede prestaties in Europa kan overtuigen om hem toch regelmatig in de basis te posteren.

Cher Ndour (PSG)

Wie Cher Ndour ziet spelen, kan begrijpen dat de vergelijking met Paul Pogba in Frankrijk snel is gemaakt. De speelstijl van de negentienjarige middenvelder oogt soms wat loom en en hij heeft eveneens een briljant oog voor de steekpass. Ndour koos afgelopen zomer voor een transfer naar Paris Saint-Germain nadat kansen in het eerste elftal van Benfica uitbleven. De Italiaans jeugdinternational behoort tot de Champions League-selectie van de Franse grootmacht, al is hij nog geen vaste waarde onder trainer Luis Enrique.

João Neves (Benfica)

Nadat Enzo Fernández in januari voor 121 miljoen euro aan Chelsea verkocht werd door Benfica, greep João Neves zijn kans bij de Portugese topclub. Het achttienjarige talent groeide al snel uit tot controleur in het Estadio da Luz en ook dit seizoen is hij weer een vaste waarde onder trainer Roger Schmidt. Zijn prestaties hebben ertoe geleid dat hij in verband wordt gebracht met een overstap naar Manchester United, dat op korte termijn een vervanger voor Casemiro wil aantrekken.

Orri Óskarsson (FC Kopenhagen)

Kopenhagen-aanvaller Orri Óskarsson wist dit seizoen al eens de Deense en IJslandse krantenkoppen te halen door tijdens de voorrondes van de Champions League een hattrick te maken tegen Breidablik, de club die onder leiding staat van zijn eigen vader. De spits stond in de jeugd van FC Kopenhagen te boek als een doelpuntenmachine en heeft in zijn eerste duels voor de hoofdmacht laten zien over genoeg potentie te beschikken om bij de Denen in de voetsporen te kunnen treden van Rasmus Højlund.

Mathys Tel (Bayern München)

Door de zomerse komst van Harry Kane naar Bayern München, gingen er geruchten dat Mathys Tel verhuurd mocht worden om elders ervaring op te doen. De achttienjarige aanvaller koos er echter voor om bij der Rekordmeister te blijven. Een goede zet, zo is gebleken, want als invaller bewees hij al enkele keren zijn waarde. In vier optredens kwam Tel al tot twee goals en een assist, wat betekent dat hij nu gemiddeld elke 80 minuten een doelpunt maakte sinds hij in de zomer van 2022 naar de Allianz Arena kwam.

Arthur Vermeeren (Antwerpen)

De achttienjarige Arthur Vermeeren staat al jarenlang te boek als toptalent in België. Vorig seizoen had hij een groot aandeel in de landstitel en de winst van de Belgische beker van Royal Antwerp en Marc Overmars liet zich in mei nog lovend uit over de defensieve middenvelder. Volgens de technisch directeur van the Great Old kan Vermeeren ‘zo tussen Xavi en Andrés Iniesta staan’. Dat onder meer Ajax, Barcelona, Liverpool, Brighton & Hove Albion en RB Leipzig naar verluidt zijn verrichtingen in de gaten houden, is dan ook niet heel vreemd.

Lamine Yamal (Barcelona)

Een van de mooiste succesverhalen van dit seizoen is de doorbraak van Lamine Yamal bij zowel Barcelona als Spanje. De vleugelaanvaller van de Catalanen lijkt nu al de bewering waar te maken dat hij de beste speler afkomstig van La Masia sinds Lionel Messi is. Het zestienjarige talent werd tijdens de recente interlandbreak de jongste speler die debuteerde en scoorde voor de nationale ploeg van Spanje. Yamal krijgt volop kansen onder Xavi en maakte dinsdag als invaller tegen Royal Antwerp (5-0) zijn Champions League-debuut.

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Warren Zaïre-Emery is al houder van een Champions League-record nadat hij vorig seizoen de jongste speler werd die aan de aftrap van een knock-outwedstrijd verscheen. Het toptalent heeft zich sindsdien razendsnel ontwikkeld bij Paris Saint-Germain. Zaïre-Emery is een vaste waarde op het middenveld onder nieuwe trainer Luis Enrique. Nu grote namen als Lionel Messi, Neymar en Sergio Ramos uit het Parc des Princes zijn vertrokken, kan de Frans jeugdinternational dit seizoen weleens uitgroeien tot een van de nieuwe sterren van PSG.