Dit zijn de mogelijke tegenstanders van PSV in de achtste finale van de Champions League

PSV beleefde woensdag een spectaculaire wedstrijd in het Philips Stadion. De Eindhovenaren schakelden Juventus na een verlenging met 3-1 uit en plaatste zich zodoende voor de achtste finales van de Champions League. Daarin wacht voor de ploeg van Peter Bosz een ontmoeting met Arsenal of Inter.

PSV eindigde de League Phase van de nieuwe opzet van het miljardenbal op een veertiende plek. Daarom werd het veroordeeld werd tot het spelen van de tussenronde, waar Juventus de tegenstander was.

Bosz en zijn manschappen ontdeden zich in het tweeluik met la Vecchia Signora van de tegenstander en zijn dus weer een ronde verder. En elf miljoen euro rijker, want dat is de beloning die wordt opgestreken voor het bereiken van dat stadium van het meest prestigieuze Europese clubtoernooi.

Nu de tussenronde overleefd is, wacht bij de achtste finales een direct geplaatst team als opponent. Voor de Eindhovenaren wordt dat de nummer 3 of 4 van de competitiefase. Dat betekent dat vrijdag bij de loting Arsenal of Inter uit de koker kan komen.

Datzelfde geldt overigens voor Feyenoord. De ploeg die PSV dus níet loot, wordt de aanstaande opponent van de Rotterdammers. Mocht PSV in de achtste finale het tweeluik met de Engelse óf Italiaanse topper overleven, wacht opnieuw een loodzware klus.

In een eventuele kwartfinale zou de winnaar van het duel tussen Real Madrid en Atlético Madrid of Bayer Leverkusen de duellerende partij zijn. Voor Feyenoord wacht, mits het de achtste finale overleeft, een affiche met Bayern München of datzelfde Atlético of Leverkusen.

Arsenal eindigde in de eerste fase van de nieuwe Champions League als derde na de eerste acht wedstrijden met negentien punten. De ploeg van Mikel Arteta versloeg onder meer Paris Saint-Germain, dat in de tussenronde over twee wedstrijden met 10-0 afrekende met Stade Brest.

Inter eindigde op evenveel punten als Arsenal, maar had een minder doelsaldo. Wel versloeg de ploeg van Simone Inzaghi de Londenaren met 1-0. Die eindstand stond in totaal vijf keer op het bord bij wedstrijden van Inter in de Champions League.