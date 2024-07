Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Go Ahead in de derde voorronde Conference League tijdens de loting maandag

Voor Go Ahead Eagles begint komende donderdag dan eindelijk het Europese avontuur, tegen het Noorse SK Brann in de tweede voorronde van de Conference League. Wie de Deventenaren treffen als ze Brann weten uit te schakelen, wordt maandagmiddag iets na 14:00 uur al bekend.

Go Ahead won afgelopen Eredivisie-seizoen de play-offs om Europees voetbal, waardoor het zich plaatste voor de tweede voorronde van de Conference League. Daarin is Brann de tegenstander. Komende donderdag begint Go Ahead met een thuisduel, een week later volgt de return in Noorwegen.

Mocht het lukken om over twee wedstrijden te winnen van Brann, dan plaatst de ploeg van trainer Paul Simonis zich voor de derde voorronde van de Conference League. Maandagmiddag vindt de loting al plaats.

In een mogelijke derde voorronde treft Go Ahead de winnaar van Valur - St Mirren, Brøndby IF - KF Llapi 1932 óf die van Stjarnan - Paide Linnameeskond. Het is echter ook mogelijk dat Go Ahead wordt gekoppeld aan de verliezer van Kilmarnock - Cercle Brugge of die van MFK Ružomberok - Trabzonspor.

De derde voorrondes van de Conference League vinden plaats op donderdag 8 en 15 augustus. Weet Go Ahead ook die te overleven, dan plaatst het zich voor de play-offs. Die vinden plaats op donderdag 22 en 29 augustus.

Als de club uit Deventer echter wordt uitgeschakeld in de tweede voorronde, derde voorronde of de play-offs van de Conference League, dan is het Europese avontuur meteen ten einde.

Bij winst Go Ahead tegen SK Brann

