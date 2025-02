Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Feyenoord in de achtste finale van de Champions League

Feyenoord plaatste zich dinsdagavond na een zinderende wedstrijd ten koste van AC Milan voor de achtste finales in de Champions League. Over twee wedstrijden wonnen de Rotterdammers met 2-1. Vrijdag vindt in het Zwitserse Nyon de loting plaats voor de volgende ronde: welke ploegen kan Feyenoord treffen?

Feyenoord beëindigde de competitiefase van het miljardenbal als negentiende, waardoor het veroordeeld werd tot het spelen van de tussenronde. Nu die overbrugd is, wacht een direct geplaatst team bij de laatste 16.

Voor de Rotterdammers wordt dat de nummer 3 of 4 van de competitiefase. Dat betekent dat vrijdag bij de loting Arsenal of Inter uit de koker kan komen.

Arsenal eindigde als derde na de eerste acht wedstrijden met negentien punten. De ploeg van Mikel Arteta versloeg onder meer Paris Saint-Germain.

Inter eindigde op evenveel punten als Arsenal, maar had een minder doelsaldo. Wel versloeg de ploeg van Simone Inzaghi de Londenaren met 1-0. Die eindstand stond in totaal vijf keer op het bord bij wedstrijden van Inter in de Champions League.

Een opvallend detail: ook PSV treft één van beide ploegen in de achtste finale, mocht het die bereiken. De Eindhovenaren moeten eerst nog afrekenen met Juventus. In Turijn verloor PSV vorige week met 2-1.