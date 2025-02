Dit zijn de mogelijke tegenstanders van AZ in de achtste finale van de Europa League

AZ wist zich donderdagavond te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League, ten koste van Galatasaray. Vrijdag iets na 13:00 uur wordt duidelijk wie de club treft in die ronde, maar het is nu al bekend welke twee clubs dat kunnen zijn.

AZ boekte vorige week een knappe zege op Galatasaray in eigen huis: 4-1. Daardoor stonden de Alkmaarders al met anderhalve been in de achtste finale. Donderdag werd dat definitief, na een knap 2-2 gelijkspel in Istanbul.

In de achtste finale neemt de ploeg van trainer Maarten Martens het op tegen Manchester United of Tottenham Hotspur. Vrijdagmiddag wordt tijdens de loting dus bekend welke van die twee clubs het wordt. Het heenduel vindt plaats in Alkmaar, op donderdag 6 maart. De return is voor AZ een uitwedstrijd, op 13 maart.

Manchester United eindigde in de competitiefase van de Europa League op de derde plek, Tottenham op plek vier. In de Premier League hebben beide clubs het een stuk lastiger: the Red Devils staan daarin op plek vijftien, the Spurs bezetten plek twaalf.

AZ speelde in de competitiefase van de Europa League nog tegen Tottenham, in oktober. In Londen won Tottenham met 1-0, door een benutte penalty van Richarlison. Een andere Nederlandse club nam het een maand eerder op tegen Manchester United: Twente. Dat eindigde in 1-1 op Old Trafford.

Mocht AZ winnen van Manchester United of Tottenham en zich zodoende plaatsen voor de kwartfinales, dan treft het daarin Ajax, Union Sint-Gillis, Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon.