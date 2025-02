Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de achtste finale van de Europa League

Ajax wist zich donderdagavond te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Na de 0-2 zege van vorige week kwamen de Amsterdammers in de eigen Johan Cruijff ArenA goed weg, met een 1-2 nederlaag na verlenging. In de volgende ronde neemt Ajax het op tegen Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon.

De Amsterdammers leken de klus donderdagavond in eigen huis simpel te gaan klaren, na een 0-2 zegen in België. Union startte in Amsterdam echter uitstekend, en stond bij rust al met 0-2 voor. Bovendien stond Ajax na rood voor Davy Klaassen met een man minder op het veld. In de verlenging maakte Kenneth Taylor uit een penalty toch nog de voor Ajax belangrijke 1-2.

Daardoor is de koploper van de Eredivisie door naar de achtste finales. Daarin neemt Ajax het op tegen Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon.

Vrijdagmiddag iets na 13:00 uur wordt tijdens de loting bekend welke van die twee clubs het wordt. Het heenduel vindt plaats in Amsterdam, op donderdag 6 maart. De return is voor Ajax een uitwedstrijd, op 13 maart.

Eintracht Frankfurt eindigde als nummer vijf in de competitiefase van de Europa League. In de Duitse Bundesliga bezet het plek drie. Bij Frankfurt staan onder meer Mario Götze en voormalig Ajacied Rasmus Kristensen onder contract.

Olympique Lyon was de nummer zes van de eindranking van de Europa League en staat ook in de Franse Ligue 1 momenteel zesde. Onder meer voormalig Ajacieden Nicolás Tagliafico en Georges Mikautadze staan er momenteel onder contract. Ajax trof de Franse club in 2017 in de halve finale van het toernooi. De Amsterdammers waren destijds over twee duels met 5-4 te sterk en plaatsten zich zo voor de finale.

Mocht Ajax winnen van Frankfurt of Lyon en zich zodoende plaatsen voor de kwartfinales, dan treft het daarin AZ, Manchester United of Tottenham Hotspur.