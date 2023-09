Dit zijn de gloednieuwe ratings van PSV in EA Sports FC 24!

Woensdag, 13 september 2023 om 18:00 • Wessel Antes

Eind september is het zo ver: de eerste editie van EA Sports FC, het populaire videospel dat voorheen door het leven ging als FIFA. Hoewel EA Sports niet meer samenwerkt met de wereldvoetbalbond, zijn gamers over de hele wereld al benieuwd naar de ratings van hun favoriete spelers. Want hoe heet is de kersverse PSV’er Noa Lang in deze editie? En is Hirving Lozano nog altijd zo snel als een aantal jaar geleden? In dit artikel zet Voetbalzone alle EAFC-ratings van PSV op een rijtje!

Walter Benítez (79) heeft net als veel keepers moeten inleveren qua rating. De Argentijnse doelman kreeg vorig seizoen nog een 80-rated kaartje van EA Sports. Joël Drommel, die het Philips Stadion deze zomer niet achter zich heeft gelaten, blijft 73-rated. Derde doelman Boy Waterman moet het doen met een rating van 68, terwijl jongeling Kjell Peersman het keepersbestand afsluit als 61-rated.

Benítez is achter zijn landgenoot Gerónimo Rulli (Ajax) de beste Eredivisie-keeper in het spel.

Supporters van PSV kunnen een volledige defensie opstellen met 76-rated verdedigers. Sergiño Dest, Jordan Teze, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt (76) kregen allen die beoordeling. André Ramalho en Mauro Júnior (beiden 75) worden net iets lager ingeschat, terwijl nieuweling Armel Bella-Kotchap net als Armando Obispo een 74-rated centrumverdediger is.

Ramalho heeft ondanks zijn slechte seizoensstart nog altijd een gouden kaart in Ultimate Team.

Bij PSV komt Jerdy Schouten binnen als 75-rated middenvelder, waar Joey Veerman het hoogst wordt ingeschat met een rating van 78. Een blik op zijn statistieken laat blijken dat EA Sports de Oranje-international een uitstekende passer (83) vindt. Ismael Saibari moet zich klaarblijkelijk nog even voor een langere periode laten zien, daar hij slechts een 70-rated zilveren kaart krijgt in de naderende editie van het spel.

Noa Lang zal hebben gehoopt op een upgrade, maar moet het net als in FIFA 23 doen met een 78-rated kaartje. Johan Bakayoko (75) is wel zeven punten omhoog gegaan ten opzichte van vorig seizoen. Verder valt het op dat Yorbe Vertessen (72) hoger wordt ingeschat dan miljoenenaanwinst Ricardo Pepi (71).

Lang heeft een rating van 78 gekregen en moet De Jong en Lozano daarmee voor zich dulden.

Alle ratings van PSV in EA Sports FC 24:

Doelmannen: Walter Benítez (79), Joël Drommel (73), Boy Waterman (68), Kjell Peersman (61);

Verdedigers: Sergiño Dest (76), Jordan Teze (76), Olivier Boscagli (76), Patrick van Aanholt (76), André Ramalho (75), Mauro Júnior (75), Armel Bella-Kotchap (74), Armando Obispo (74), Shurandy Sambo (69), Fredrik Oppegard (65);

Middenvelders: Joey Veerman (78), Jerdy Schouten (75), Guus Til (74), Malik Tillman (74), Ismael Saibari (70);

Aanvallers: Hirving Lozano (81), Luuk de Jong (79), Noa Lang (78), Johan Bakayoko (75), Yorbe Vertesse (72), Ricardo Pepi (71);