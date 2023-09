Dit zijn de gloednieuwe ratings van Feyenoord in EA Sports FC 24!

Woensdag, 13 september 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:20

Eind september is het zo ver: de eerste editie van EA Sports FC, het populaire videospel dat voorheen door het leven ging als FIFA. Hoewel EA Sports niet meer samenwerkt met de wereldvoetbalbond, zijn gamers over de hele wereld al benieuwd naar de ratings van hun favoriete spelers. Want hoe hoog is Feyenoord-aanwinst Luka Ivanusec in deze editie? En is Dávid Hancko al de beste verdediger van de Eredivisie? In dit artikel zet Voetbalzone alle EAFC-ratings van landskampioen Feyenoord op een rijtje!

Justin Bijlow (78) heeft ondanks het kampioensjaar van Feyenoord een punt moeten inleveren in EAFC. Hoogstwaarschijnlijk hebben de vele blessures van de Rotterdamse doelman een rol gespeeld in het besluit van EA Sports. Timon Wellenreuther (72) is wel flink vooruit gegaan ten opzichte van FIFA 23 (69). De Duitser speelde als vervanger van Bijlow een belangrijke rol in de geslaagde titelrace van de Stadionclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bijlow is veruit de beste keeper van Feyenoord in het spel.

Wie een goed centraal duo zoekt voor de start van EAFC, moet in Rotterdam-Zuid zijn. Met Hancko (80) en Lutsharel Geertruida (79) hebben Feyenoorders de mogelijkheid om te starten met een redelijk snel centraal duo van hun eigen club. Quilindschy Hartman (72) heeft volgens EA Sports de grootste ontwikkeling doorgemaakt van alle verdedigers in de selectie van Arne Slot. Vorig seizoen moest de linksback het nog doen met een 60-rated kaartje, dat nagenoeg onbruikbaar was.

Hancko is een zeer snelle centrumverdediger in EAFC 24.

Op het middenveld heeft Feyenoord dit seizoen drie gouden kaarten in Ultimate Team. Mats Wieffer (76), Ramiz Zerrouki (76) en Ondrej Lingr (75) zijn de gelukkigen. EA Sports heeft ook rekening gehouden met twee talenten van Varkenoord, daar Antoni Milambo (63) en Mike Kleijn (60) voor het eerst in hun leven een kaartje in de populairste game modus hebben.

Wieffer is van een 65-rated kaartje naar een 76-rated kaart gegaan.

Santiago Giménez heeft van EA Sports een 78-rated kaart gekregen. De Mexicaanse spits was in het kampioensjaar van Feyenoord behoorlijk op schot en weet ook dit jaar het net weer te vinden. Als Giménez zo doorgaat zal hij zichzelf regelmatig terugvinden in het Team of the Week, waardoor hij vanzelf hogere kaarten gaat krijgen. Miljoenenaankoop Luka Ivanusec (76) is de beste nieuwkomer tussen de aanvallers van Feyenoord. Yankuba Minteh (65) is de snelste speler van de regerend landskampioen volgens het spel.

Paixão heeft een zeer bruikbare kaart voor het begin van EAFC 24.

Alle ratings van Feyenoord in EA Sports FC 24:

Doelmannen: Justin Bijlow (78), Timon Wellenreuther (72), Kostas Lamprou (68)

Verdedigers: Dávid Hancko (80), Lutsharel Geertruida (79), Gernot Trauner (79), Bart Nieuwkoop (73), Quilindschy Hartman (72), Marcos López (70), Thomas Beelen (67)

Middenvelders: Mats Wieffer (76), Ramiz Zerrouki (76), Ondrej Lingr (75), Quinten Timber (74), Calvin Stengs (73), Thomas van den Belt (70), Antoni Milambo (63), Mike Kleijn (60)

Aanvallers: Santiago Giménez (78), Igor Paixão (77), Luka Ivanusec (76), Ayase Ueda (73), Alireza Jahanbakhsh (73), Javairô Dilrosun (73), Yankuba Minteh (65)