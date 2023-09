Dit zijn de gloednieuwe ratings van Ajax in EA Sports FC 24!

Eind september is het zo ver: de eerste editie van EA Sports FC, het populaire videospel dat voorheen door het leven ging als FIFA. Hoewel EA Sports niet meer samenwerkt met de wereldvoetbalbond, zijn gamers over de hele wereld al benieuwd naar de ratings van hun favoriete spelers. Want hoe hoog is Steven Berghuis in deze editie? En is Jorrel Hato’s rating al wat hoger dit seizoen? In dit artikel zet Voetbalzone alle EAFC-ratings van Ajax op een rijtje!

Onder de lat is Gerónimo Rulli (81) in EAFC nog altijd de onbetwiste eerste doelman van Ajax. Wel levert de Argentijn in ten opzichte van FIFA 23, waarin hij 82-rated was. Remko Pasveer (75) en Jay Gorter (71) behouden dezelfde rating als vorig seizoen. Diant Ramaj, die deze zomer voor 5 miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt, is slechts 67-rated in het videospel. Charlie Setford (60) maakt zijn debuut in de populaire game modus Ultimate Team.

Rulli is in de ogen van EA nog altijd de beste keeper van Ajax.

In de achterhoede valt de lage rating van Hato (68) het meest op. De zeventienjarige Rotterdammer is volgens velen het enige lichtpuntje bij Ajax dit seizoen. Devyne Rensch (75) heeft wel een gouden upgrade gekregen, daar hij in FIFA 23 nog 73-rated was. Kijkend naar de defensie van Ajax kunnen alleen de Kroatische nieuwelingen Josip Sutalo (79) en Borna Sosa (78) rekenen op een hogere rating dan Rensch. Ajax zag met Jurriën Timber (80 in de vorige editie, nu 79) een goede en snelle verdediger voor FIFA naar Arsenal vertrekken deze zomer.

Hato had vorig seizoen nog geen kaartje in Ultimate Team, maar was 61-rated in speltype carrière.

Op het middenveld is Steven Berghuis (81) opnieuw de beste Ajacied in het spel. Wel levert hij in ten opzichte van FIFA 23 (82). Kenneth Taylor kan net als Rensch rekenen op zijn eerste gouden kaart in het videospel, daar hij 75-rated is. Branco van den Boomen (78) is de hoogste nieuwkomer tussen de zes middenvelders die Ajax in EAFC 24 heeft. Benjamin Tahirovic (70) en Sivert Mannsverk (65) worden hoger ingeschat dan Silvano Vos (65), die voor het eerst in het spel zit.

Van den Boomen is een uitstekende passer in EAFC 24.

Het kopen van een dure speler in de echte wereld betekent niet direct een goede kaart in EAFC, zo bewijzen Georges Mikautadze (74) en Carlos Forbs (70). Wel is de jonge Portugees pijlsnel in de komende editie van het spel. Steven Bergwijn (79) is na het vertrek van Dusan Tadic de hoogste aanvaller in de selectie van Ajax, al levert hij wel een punt in ten opzichte van de vorige editie. Brian Brobbey en Chuba Akpom (beiden 76) worden van hetzelfde niveau geschat.

Bergwijn heeft slechts 83 pace in de komende editie van EAFC 24.

Alle ratings van Ajax in EA Sports FC 24:

Doelmannen: Gerónimo Rulli (81), Remko Pasveer (75), Jay Gorter (71), Diant Ramaj (67), Charlie Setford (60);

Verdedigers: Josip Sutalo (79), Borna Sosa (78), Devyne Rensch (75), Jakov Medic (72), Gastón Ávila (71), Jorrel Hato (68), Ahmetcan Kaplan (67), Anass Salah-Eddine (67), Anton Gaaei (65), Olivier Aertssen (63);

Middenvelders: Steven Berghuis (81), Branco van den Boomen (78), Kenneth Taylor (75), Benjamin Tahirovic (70), Sivert Mannsverk (68), Silvano Vos (65);

Aanvallers: Steven Bergwijn (79), Brian Brobbey (76), Chuba Akpom (76), Georges Mikautadze (74), Carlos Forbs (70), Amourrichio van Axel Dongen (65);