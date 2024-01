‘Dit zijn de exorbitante financiële eisen die Mbappé bij Real heeft neergelegd’

Kylian Mbappé wil komende zomer transfervrij de overstap naar Real Madrid maken, zo meldt Sport Bild. De exorbitante salariseisen van de aanvaller van Paris Saint-Germain blijken echter vooralsnog een enorm struikelblok.

Volgens de Duitse sportkrant verlangt Mbappé een jaarsalaris van liefst 70 miljoen euro. De Frans international loopt na dit seizoen uit zijn contract bij PSG en wil daardoor bij een eventuele overgang naar Madrid ook een riante tekenpremie tegemoetzien.

Naar verluidt eist Mbappé liefst 100 miljoen euro om bij de Koninklijke te tekenen. Mbappé’s moeder, Fayza Lamari, behartigt al jarenlang de belangen van haar zoon. Sport Bild weet te melden dat zij ook nog eens 25 miljoen euro aan commissies wenst op te strijken bij een transfer van de steraanvaller naar Real.

Mbappé is met Real in gesprek over een contract voor vijf seizoenen. Hij zou met de lucratieve verbintenis samen met zijn moeder in totaal 475 miljoen kunnen opstrijken.

Real peinst er echter niet over om de buitensporige salariseisen van Mbappé in te willigen. Voorzitter Florentino Pérez is nadrukkelijk bij de onderhandelingen betrokken, maar hij wil vooralsnog niet verder gaan dan een bruto jaarsalaris van circa 35 miljoen euro.

De tekenpremie zou voor Real geen probleem zijn, aangezien de Spaanse topclub Mbappé gratis kan inlijven en geen transfersom hoeft over te maken aan PSG. Een jaarsalaris van zeventig miljoen euro wordt door de Madrilenen wel als buitenproportioneel beschouwd. De club dient zich immers ook te houden aan de Financial Fair Play-regels in Spanje.

PSG, en in het bijzonder voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, hoopt Mbappé tegelijkertijd ook nog altijd te overtuigen om een nieuw contract te ondertekenen. Volgens Franse media zijn les Parisiens bereid om hem een jaarsalaris van 100 miljoen euro te betalen als hij zijn aflopende verbintenis verlengt.

