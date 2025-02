Dit zijn alle mogelijke lotingen voor de achtste finales van de Champions League

Nu alle wedstrijden in de tussenronde erop zitten, zijn alle zestien overgebleven ploegen in het miljardenbal bekend. Vrijdag vanaf 12.00 uur wordt er geloot in het Zwitserse Nyon. Welke clubs kunnen elkaar treffen? De loting is live te zien op Ziggo Sport.

Uiteraard zullen Feyenoord en PSV vertegenwoordigd zijn bij de loting. De Rotterdammers rekenden af met AC Milan (1-0, 1-1), terwijl de Eindhovenaren te na verlenging te sterk bleken voor Juventus (2-1, 3-1).

PSV en Feyenoord zullen Arsenal of Inter treffen. Die twee ploegen voegden zich in de competitiefase bij de eerste acht en mochten de tussenronde derhalve overslaan. Zeker is dat PSV en Feyenoord hun heenwedstrijd, op 4 of 5 maart, thuis spelen. De return in Londen en Milaan volgt op 11 of 12 maart.

Internationaal gezien zal er een absolute kraker uitkomen bij de loting. Paris Saint-Germain, dat over twee duels met 10-0 afrekende met Stade Brest, wordt bij de loting namelijk gekoppeld aan FC Barcelona of het Liverpool van trainer Arne Slot.

Ook is er een kans van vijftig procent dat er een Madrileense derby plaats zal vinden. Real Madrid, dat in de tussenronde overtuigend afrekende met Manchester City (2-3, 3-1), zal namelijk gekoppeld worden aan Atlético Madrid of Bayer Leverkusen.

Tegelijkertijd is het ook goed mogelijk dat er een Duitse kraker op het programma komt te staan. Als Real Madrid aan Atlético wordt gekoppeld, houdt dat automatisch in dat Leverkusen het in de achtste finale opneemt tegen Bayern München.

Vanuit Nederlands coëfficiëntenperspectief heeft Benfica op voorhand zeer 'gunstig' geloot. De Portugezen, die in de tussenronde afrekenden met AS Monaco (0-1, 3-3), gaan het namelijk opnemen tegen Liverpool of Barcelona.

Alle mogelijke lotingen:

PSV: Inter of Arsenal

Feyenoord: Inter of Arsenal

Inter: Feyenoord of PSV

Arsenal: Feyenoord of PSV

Real Madrid: Bayer Leverkusen of Atlético Madrid

Bayern München: Bayer Leverkusen of Atlético Madrid

Atlético Madrid: Real Madrid of Bayern München

Bayer Leverkusen: Real Madrid of Bayern München

Borussia Dortmund: Aston Villa of Lille OSC

Club Brugge: Aston Villa of Lille OSC

Lille OSC: Club Brugge of Borussia Dortmund

Aston Villa: Club Brugge of Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain: FC Barcelona of Liverpool

Benfica: FC Barcelona of Liverpool

FC Barcelona: Benfica of Paris Saint-Germain

Liverpool: Benfica of Paris Saint-Germain