Nederlandse media hebben een duidelijke mening over Arne Slot na binnenhalen Premier League met Liverpool

De Nederlandse media hebben genoten van het kampioensjaar van manager Arne Slot bij Liverpool. The Reds wonnen zondag met liefst 5-1 van Tottenham Hotspur en legden daarmee definitief beslag op de tweede Premier League-titel in 35 jaar. De Telegraaf ziet dat Slot komende zomer wel moet gaan doorselecteren, terwijl het Algemeen Dagblad schrijft dat de Nederlandse trainer niet meer de opvolgers is van Jürgen Klopp, maar dat laatstgenoemde nu de voorganger is van Slot.

“Arne Slot heeft met Rinus Michels, Leo Beenhakker, Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard gemeen dat hij in één van de vijf grote Europese competities kampioen is geworden”, zo begint Valentijn Driessen zijn column in De Telegraaf. “Allemaal in Spanje en Van Gaal ook nog eens in Duitsland. Slot heeft de Nederlandse primeur in Engeland met Liverpool. Een geweldige prestatie, want Slot flikte het in z’n eerste jaar en zonder noemenswaardige versterkingen.”

De columnist is lovend over de wijze waarop hij de carrières van Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Mohamed Salah van een flinke impuls heeft voorzien. Wel ziet Driessen dat zijn team flink versterkt moet worden in de transferperiode. “Verder dient hij zich te bewijzen als koopman, want bij Feyenoord waren zijn aankopen zeker niet altijd een schot in de roos. Sportief wordt het verwachtingspatroon naar boven bijgesteld.”

Sjoerd Mossou schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat Slot de vorige manager van Liverpool al voorbij is. “Arne Slot volgde afgelopen zomer één van de populairste Liverpool-managers aller tijden op: Jürgen Klopp. Nog geen jaar later heeft de Nederlander al geschiedenis geschreven op Anfield. Arne Slot is niet langer de opvolger van Jürgen Klopp: de Duitser is voortaan zijn voorganger.”

In Het Parool prijst Mikos Gouka onder meer de veerkracht van de trainer, die ‘een goed plan heeft dat af en toe slechts bijgeschaafd hoeft te worden’. “In Liverpool weten ze: het plan van Slot hoeft niet de prullenbak in als het in een wedstrijd even tegenzit, het moet hooguit een klein beetje worden bijgepunt. En anders is er altijd nog het kwartiertje pauze om de puntjes op de i te zetten.Want was Slot nou wel de ideale man voor Liverpool om de club weer successen te brengen? Dat gevoel nam hij stapje voor stapje weg.”

In een analyse van het NRC wordt het werken met ‘gearriveerde topspelers’ als een van de grootste uitdagingen gezien. “Zouden de gevestigde spelers, onder wie Mo Salah en aanvoerder Virgil van Dijk, zijn autoriteit accepteren? Hoe overtuigd ook van Slot, er zat onmiskenbaar een risico in zijn aanstelling.”

Maar de krant ziet dat Slot het stokje van Klopp zonder problemen overnam, en zijn werk zelfs verbeterde. “Op details slijpt Slot aan het robuuste bouwwerk dat Klopp achterliet.” Tot slot wordt ook zijn optreden buiten het veld geprezen. “Slot beweegt makkelijk in de media, met een gezonde dosis zelfvertrouwen en soms wat droge humor. Bij een potje padel met voetbalicoon Gary Lineker, na een interview voor de BBC, neemt Slot soepel de leiding en overhandigt hij een Liverpool-shirt.”