Dit wordt het nieuwe stadion van Manchester United, dat eruit ziet als een 'circustent'

Manchester United gaat een nieuw stadion bouwen en heeft dinsdagmorgen de concrete plannen onthuld. Mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe zet in op een stadion met een capaciteit van 100.000 mensen.

Manchester United wil het stadion gaan bouwen naast het huidige Old Trafford. Dinsdag maakte architectenbureau Foster and Partners het conceptmodel openbaar.

Manchester Evening News schreef dat de bouw van het stadion twee miljard euro gaat kosten. Manchester United zit in geldproblemen en wordt al in de gaten gehouden door de Premier League, maar daar heeft de club een oplossing voor gevonden.





Ratcliffe gaat de bouw van het stadion onderbrengen bij de Britse overheid. De Britse overheid is namelijk van plan om het Trafford Park gebied te renoveren. Kanselier Rachel Reeves heeft al groen licht gegeven. Het nieuwe Old Trafford kan namelijk 7,3 miljoen euro per jaar opleveren.

Volgens Ratcliffe is Old Trafford verouderd en toe aan vervanging. “Vandaag begint de reis van het mooiste stadion ter wereld”, zei hij dinsdag bij een bijeenkomst waar het conceptmodel werd onthuld.

“Onze huidige stadion heeft het 115 jaar goed gedaan, maar is nu verouderd. Door pal naast Old Trafford te bouwen, kunnen we de essentie van ons oude stadion behouden, terwijl een hypermodern stadion bouwen dat de ervaring van de fans zal transformeren.”

“Het nieuwe stadion zal een katalysator zijn voor de sociale en economische veranderingen van het gebied rond het stadion”, ging hij verder. “Het stadion zal veel banen creëren."



Fans van Manchester United vinden het ontwerp op een circustent lijken. Op X maken supporters van rivaliserende clubs direct grappen dat een circustent perfect past bij de 'clowns' van Manchester United.