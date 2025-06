Dit wordt het astronomische nettosalaris van Hancko in Saudi-Arabië

Dávid Hancko staat aan de vooravond van een miljoenenoverstap naar het Saudische Al-Nassr en kan daarbij een astronomisch salaris opstrijken. Volgens Voetbal International ligt er in Riyad een contract klaar dat de Slowaakse verdediger een astronomisch netto jaarsalaris oplevert. Persoonlijke overeenstemming is inmiddels bereikt; alleen Feyenoord en Al-Nassr moeten het nog eens worden over de transfersom.

Fernando Hierro, technisch directeur van Al-Nassr, wil Hancko dolgraag binnenhalen. De oud-verdediger bezocht eerder dit seizoen op uitnodiging De Kuip en raakte daar in gesprek met Dennis te Kloese, met wie hij warme banden onderhoudt sinds hun gezamenlijke tijd in Mexico bij Chivas Guadalajara.

Sindsdien houdt de Saudische topclub de 27-jarige Hancko nauwlettend in de gaten. Inmiddels heeft Hancko, zo bevestigde Foot Mercato-journalist Santi Aouna eerder deze week, een persoonlijk akkoord bereikt over een driejarig contract, met een optie voor een extra seizoen. Volgens Martijn Krabbendam van Voetbal International gaat Hancko in Saudi-Arabië zes miljoen euro netto per jaar verdienen.

Feyenoord en Al-Nassr voeren momenteel nog geen gesprekken over de transfersom. Feyenoord verwacht dat Hancko vertrekt, maar de vraag is wanneer het formele bod uit Saudi-Arabië komt. Dat kan volgens diverse bronnen oplopen tot zo’n veertig miljoen euro, wat de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis zou betekenen. Het huidige record staat op naam van Santiago Giménez, die in januari voor 32 miljoen euro de overstap maakte naar AC Milan.

Bij Feyenoord nemen ze al min of meer afscheid van Hancko, al is er formeel nog niets rond. De verwachting is dat de transfer wordt afgerond zodra het Public Investment Fund, dat grote invloed heeft op de vier topclubs in Saudi-Arabië waaronder Al-Nassr, groen licht geeft.

Hancko kwam in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag en ontwikkelde zich razendsnel tot een absolute steunpilaar in de defensie van Feyenoord. In zijn eerste seizoen werd hij meteen landskampioen met Feyenoord. Ook afgelopen seizoen was Hancko nagenoeg onmisbaar en liet hij nauwelijks een wedstrijd schieten.

Hancko speelde 140 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 15 goals en 12 assists produceerde.