‘Dit was de eerste keer dat ik écht belangrijk was voor Ajax, heel fijn!’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 23:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:18

Jay Gorter heeft het gevoel dat hij donderdagavond voor het eerst 'écht belangrijk' kon zijn voor Ajax. De 23-jarige doelman hield Ajax met meerdere prachtige reddingen op de been tegen Ludogorets (1-4 winst) en verscheen na afloop vol bravoure voor de camera bij RTL 7. "Dit geeft mijn zelfvertrouwen een boost", aldus Gorter.

Ajax had in de eerste vijftig minuten geen kind aan Ludogorets en stond toen al met 0-4 voor. Daarna zakte het niveau van de Amsterdammers ver weg. Het was aan Gorter te danken dat de schade beperkt bleef tot één Bulgaars doelpunt, dat ontstond via een strafschop. "In de eerste helft speelden we goed. Daar moeten we het vertrouwen uit halen. Als je alleen de tweede helft bekijkt dan is er nog veel werk aan de winkel..."

Jay Gorter keepte een dijk van een pot, en dat wil hij weten ook! ‘Ik weet dat het er altijd al in heeft gezeten’?? pic.twitter.com/QTeVaGvPhM — VTBL ? (@vtbl) August 24, 2023

Juist in die helft kon Gorter zich onderscheiden met meerdere saves. "Voor mij was dit fijn. Voor mij was dit eindelijk een lekkere pot. Eentje waarin ik kon uitblinken. Mijn zelfvertrouwen heeft dit wel een boost gegeven. Alleen ik weet dat er nog genoeg te verbeteren valt." Gorter krijgt door de zware blessure van Gerónimo Rulli een nieuwe kans onder de lat bij Ajax. "Dit is de eerste keer dat ik écht belangrijk kon zijn voor Ajax. Ik weet persoonlijk dat het erin zit. Ik weet wat ik kan, en wat ik ooit bij Go Ahead Eagles heb laten zien, en wat ik vandaag bij Ajax heb laten zien. Ik hoop dit vast te houden."

Ajax haalde met Diant Ramaj een dure concurrent binnen voor Gorter, die daar niet van in de war raakt. "Ik weet van het vertrouwen dat de trainer in mij heeft. Ik weet wat hij van mij vindt. Dan houd ik me niet bezig met een aankoop. Gelukkig betaalt het zich uit. Dat is fijn." Gorter kreeg ook vorig jaar vroeg in het seizoen een kans bij Ajax, in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 verlies). Na enkele grote fouten in die wedstrijd was Gorter zijn plek meteen kwijt. "Ik ben daarna heel erg met mezelf bezig geweest. Ik heb die wedstrijd volledig achter me gelaten. Het is ook wel goed om te weten dat het soms ook zo kan gaan, en dat het ook kan gaan zoals vandaag. Ik blijf met beide voeten op de grond."