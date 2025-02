'Guardiola laat bij Man City 150 miljoen euro reserveren voor zijn gedroomde nieuwe superster'

Manchester City draait al maanden slecht en kon het dinsdagavond in de Champions League ook niet bolwerken tegen Real Madrid (2-3 verlies). Pep Guardiola dringt volgens BILD intern aan op een reorganisatie van het eerste elftal. De club wil komende zomer naar verluidt 150 miljoen euro besteden aan een nieuwe superster die het hart van het team moet gaan vormen.

Opvallend aan de opstelling van Manchester City was dinsdag de kans in de basis voor Jack Grealish. De spelmaker, die door velen al afgeschreven was, kreeg de voorkeur boven Phil Foden, die zijn vorm dit seizoen compleet kwijt lijkt te zijn. Bovendien loopt Kevin De Bruyne op zijn laatste benen. Het contract van de de 33-jarige Belg loopt aan het eind van het seizoen af.

Guardiola wil komende zomer hoe dan ook een nieuwe spelmaker aan zijn elftal toevoegen. Florian Wirtz geldt daarbij volgens BILD als het belangrijkste doelwit van de Catalaan.

De 21-jarige middenvelder staat op het punt zijn contract bij Bayer Leverkusen te verlengen, maar dat weerhoudt Guardiola absoluut niet van zijn droom om Wirtz de spil in zijn elftal te maken.

Leverkusen beseft dat Wirtz op termijn onhoudbaar is, maar wil het kind van de club zo lang mogelijk vasthouden. In januari meldde City zich al voor Wirtz, maar Leverkusen maakte duidelijk onder geen beding mee te werken aan een transfer.

Het lijkt erop dat Wirtz zijn contract gaat vernieuwen. De aanvallende middenvelder kan zijn salaris bij de Duitse landskampioen verhoogd zien worden van acht naar tien miljoen euro per jaar. In het contract zou een afkoopclausule ter waarde van 125 miljoen euro komen te staan die ingaat in de zomer van 2026. De einddatum van het contract zou onveranderd blijven (30 juni 2027).

De onderhandelingen tussen Leverkusen en Wirtz zijn volgens BILD in een vergevorderd stadium, maar mocht de deal alsnog klappen, dan komt het toptalent komende zomer mogelijk al op de markt. Een vraagprijs van 150 miljoen euro zal Manchester City niet afschrikken. Ook Real Madrid en Bayern München zijn overigens zeer geïnteresseerd.