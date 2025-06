Dit moet Messi doen om record Ronaldo te verbreken op WK voor clubs

Lionel Messi heeft opnieuw een doelpuntenrecord van Cristiano Ronaldo in het vizier. Met zes treffers op het WK voor clubs nadert hij het huidige record van zeven doelpunten, in handen van zijn eeuwige rivaal.

Messi is het inmiddels wel gewend om records te breken. Tijdens zijn indrukwekkende carrière heeft hij talloze mijlpalen bereikt en constant gestreden met Ronaldo om de titel van beste speler aller tijden.

Op dit moment is Ronaldo nog de topscorer aller tijden op het WK voor clubs, met zeven doelpunten voor Manchester United en Real Madrid. Maar de Argentijnse superster zit hem nu dus op de hielen.

Getty

Messi staat inmiddels op zes doelpunten in het toernooi. Zijn laatste goal maakte hij voor Inter Miami tegen FC Porto, met een prachtige vrije trap in de kruising. Daarvoor scoorde hij vijf keer in vijf wedstrijden in zijn periode bij Barcelona.

Messi staat nu op gelijke hoogte met voormalige Real Madrid-sterren Karim Benzema en Gareth Bale met zes doelpunten. Hij heeft nog één doelpunt nodig om de Portugees te evenaren en twee om het record te verbreken. Luis Suárez heeft ondertussen vijf doelpunten op zijn naam staan en kan ook naar de top van het klassement stijgen als hij weer weet te scoren.

Getty Images

Inter Miami komt in de nacht van maandag op dinsdag weer in actie op het WK voor clubs, wanneer het in de laatste groepswedstrijd in het Hard Rock Stadium in Florida tegen Palmeiras speelt. Een positief resultaat betekent dat de club zich plaatst voor de laatste 16 en dat Messi meer kansen krijgt om Ronaldo in te halen.