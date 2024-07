Dit miljoenenbedrag haalde het Nederlands elftal al op tijdens het EK in Duitsland

Het Nederlands elftal heeft ondanks de teleurstellende prestaties op het EK in Duitsland reeds 12,25 miljoen euro bij elkaar gevoetbald. Dat bedrag kan de komende weken nog behoorlijk oplopen indien Oranje het ver schopt op het prestigieuze eindtoernooi.

De KNVB ontving 9,25 miljoen euro als startpremie voor de deelname aan het toernooi. Op basis van de prestaties in Duitsland hebben de Oranje-internationals dus ‘slechts’ 3 miljoen euro bij elkaar gevoetbald.

Ieder team dat zich plaatst voor de achtste finales ontvangt 1,5 miljoen euro. Hoewel de derde plaats niet is waar de KNVB op gehoopt had, rinkelde de kassa dus toch in Zeist. De 2-1 zege op Polen leverde 1 miljoen euro extra op en het gelijkspel met Frankrijk was goed voor 500.000 euro.

Indien Oranje erin slaagt om van Roemenië te winnen, levert de plaatsing voor de kwartfinales 2,5 miljoen euro extra op. Een plekje in de halve finale is goed voor 4 miljoen euro. Als finalist zou Oranje nog eens 5 miljoen euro bij kunnen schrijven, terwijl de winnaar van het EK daar nog 8 miljoen euro bovenop plakt.

Oranje is er dus niet alleen sportief aan gelegen om ver te raken op het Europees kampioenschap. In totaal deelt de UEFA tijdens het toernooi liefst 331 miljoen euro aan prijzengeld uit. Spanje pakte tot dusver het hoogste bedrag aan prijzengeld, door alle groepswedstrijden te winnen: liefst 13,75 miljoen euro.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!