Dit kunnen fans van Ajax, Feyenoord en PSV op Deadline Day verwachten

Het is Deadline Day. Dat betekent dat alle Eredivisie-clubs nog tot donderdag 23:59 uur hebben om gewenste versterken te presenteren of overbodige spelers te verkopen of te verhuren. Voetbalzone zet de transferplannen van Ajax, Feyenoord en PSV voor je op een rijtje.

Ajax

Interim-trainer John van ’t Schip benadrukte vorige week zaterdag na afloop van de zege van Ajax op Heracles Almelo (2-4) wederom dat zijn ploeg ervaring nodig heeft. “Versterkingen zijn welkom. Als we echt een stap willen maken, is dat noodzakelijk”, aldus de coach.

Van ‘t Schip mocht eerder deze transferwindow Jordan Henderson verwelkomen, maar de kans is groot dat het daarbij zal blijven. De Amsterdammers beschikken niet over de financiële mogelijkheden om nog een grote aankoop te presenteren en moet eerst verkopen. Uitgaande transfers bleven de afgelopen dagen echter uit. Bayern München informeerde naar Steven Bergwijn, maar de aanvoerder van Ajax blijft in Amsterdam. Carlos Forbs mocht uiteindelijk niet vertrekken.

Dat laatste lijkt ook te gelden voor Chuba Akpom. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Ajax geïnteresseerde clubs voor de Engelse spits inmiddels afgewimpeld. Anass Salah-Eddine kan nog wel definitief vertrekken naar FC Twente, dat de linksback afgelopen seizoen al huurde van de Amsterdammers.

Ajax heeft al wel een akkoord met Julian Rijkhoff bereikt over een dienstverband van 4,5 jaar in de Johan Cruijff ArenA. De negentienjarige spits van Borussia Dortmund staat voorlopig echter in de wachtkamer. De Raad van Commissarissen van Ajax wil eerst spelers verkopen voor Rijkhoff kan tekenen, terwijl Borussia Dortmund ook nog akkoord moet gaan met de transfer.

PSV

Bij PSV draait alles op Deadline Day om. De Belgische vleugelaanvaller kreeg van de Eindhovenaren al toestemming om af te reizen naar Duitsland om zijn transfer naar Union Berlin af te ronden. Door een hamstringblessure van Noa Lang staat die deal voorlopig echter. PSV wil eerst een vervanger halen.is het belangrijkste target.

Excelsior verlangt circa vijf miljoen euro voor zijn linksbuiten, plus een doorverkooppercentage voor de toekomst. PSV bracht woensdagochtend een bod van 2,1 miljoen euro uit en gaat dat bod een dag later naar verwachting nog fors verhogen, waardoor er vertrouwen heerst dat er een akkoord kan worden bereikt voor minder dan vijf miljoen euro.

PSV zette tijdens de winterse transferwindow ook in op de komst van een defensieve versterking. Door de blessuregevoeligheid van Armel Bella-Kotchap heeft trainer Peter Bosz rechts centraal in de defensie naast André Ramalho nauwelijks smaken om uit te kiezen. Er werd geïnformeerd naar Jeremiah St. Juste, maar zijn komst wordt een lastig verhaal. Sporting Portugal verlangt bij de huurdeal een verplichte optie tot koop van tien miljoen euro, zo meldde Voetbal International eerder.

Feyenoord

Trainer Arne Slot kan de komst van de Uruguayaanse vleugelaanvalleruit zijn hoofd zetten. Feyenoord bereikte wel een principeakkoord met de speler zelf, maar tijd is uiteindelijk de grootste vijand gebleken. De Rotterdammers willen in de zomer terugkomen voor Rodríguez, al is het sterk de vraag of het twintigjarige talent dan nog wel haalbaar is.

Feyenoord hoopt op de laatste dag van winterse tranferwindow nog een alternatief te vinden en zich zo toch nog te versterken op de vleugels. De Stadionclub houdt de situatie rondom de 22-jarige Driouech nauwlettend in de gaten en noemt zijn komst volgens het AD ‘een zeer interessante gedachte’. De aanvaller van Excelsior lijkt een toptransfer te kunnen maken. Nu is het vooral de vraag of hij naar Feyenoord of PSV verkast.

Aan de uitgaande kant mag Javairô Dilrosun zich opmaken voor een transfer. De vleugelaanvaller van Feyenoord is op weg naar Club América. Eerder waren FC Lorient en Celta de Vigo in de markt voor Dilrosun, die nu dus op weg is naar Mexico.

