Dit is wat het resultaat tegen Spanje in de Nations League voor gevolgen heeft voor de WK-kwalificatie van het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal werkt donderdag en zondag het tweeluik in de kwartfinale van de Nations League af tegen Spanje. Dat toernooi is echter niet het enige wat op het spel staat. Het resultaat van de dubbele ontmoeting bepaalt namelijk in welke groep Oranje terechtkomt voor de kwalificatie voor het WK in 2026.

Er zijn twee opties voor het Nederlands elftal. Bij winst op Spanje komt de ploeg van Ronald Koeman terecht in Groep E, waarin drie andere landen ingedeeld zijn. Oranje zal het in dat geval moeten opnemen tegen Turkije, Georgië en Bulgarije.

Mocht het Nederlands elftal er niet in slagen Spanje uit te schakelen, dan komt het terecht in Groep G, waarin nog vier andere landen ingedeeld zijn. In Groep G wachten Polen, Finland, Litouwen en Malta. Voor Spanje geldt uiteraard hetzelfde scenario. Bij winst komt La Roja terecht in Groep E, bij verlies in Groep G.

Het resultaat tegen Spanje maakt ook veel uit voor het speelschema daarna. Allereerst zit er dus een verschil in het aantal kwalificatiewedstrijden (zes of acht), maar ook wordt bepaald wanneer de campagne begint voor Oranje. Mocht het in Groep E belanden, speelt het zes kwalificatiewedstrijden tussen begin september en half november. Belandt Oranje in Groep G, speelt het acht duels tussen begin juni en half november.

De nummer één in de WK-kwalificatiegroepen bemachtigt een direct ticket voor het WK 2026, dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Alle nummers twee worden veroordeeld tot de play-offs, waar nog eens vier tickets voor het grijpen liggen.

Op het WK 2026 zijn voor het eerst 48 deelnemers actief, die verdeeld worden over twaalf groepen van vier landen. De nummers één en twee, plus de acht beste nummers drie, plaatsen zich voor de laatste 32. Door de nieuwe opzet stijgt het aantal wedstrijden van 64 naar 104.

Alle WK-kwalificatiegroepen

Groep A: Winnaar Duitsland - Italië, Slowakije, Noord-Ierland en Luxemburg

Groep B: Zwitserland, Zweden, Slovenië en Kosovo

Groep C: Verliezer Portugal - Denemarken, Griekenland, Schotland en Belarus

Groep D: Winnaar Frankrijk - Kroatië, Oekraïne, IJsland en Azerbeidzjan

Groep E: Winnaar Nederland - Spanje, Turkije, Georgië en Bulgarije

Groep F: Winnaar Portugal - Denemarken, Hongarije, Ierland en Armenië

Group G: Verliezer Nederland - Spanje, Polen, Finland, Litouwen en Malta

Groep H: Oostenrijk, Roemenië, Bosnië en Herzegovina, Cyprus en San Marino

Groep I: Verliezer Duitsland - Italië, Noorwegen Israël, Estland en Moldavië

Groep J: België, Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein

Groep K: Engeland, Servië, Albanië, Letland en Andorra

Groep L: Verliezer Frankrijk - Kroatië, Tsjechië, Montenegro, Faeröer en Gibraltar