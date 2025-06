Dit is waarom Lamine Yamal niet meer op het veld stond bij penaltyserie Portugal - Spanje

Spanje veroverde in 2023 de Nations League, maar moest in de finale van dit jaar zijn meerdere erkennen in Portugal. De Europees kampioen legde het af in de strafschoppenserie (5-4) in de Allianz Arena in München. Lamine Yamal stond op dat moment niet meer op het veld in Zuid-Duitsland.

Bondscoach Luis de la Fuente verklaart waarom Yamal werd gewisseld na de eerste helft van de verlenging. De pas zeventienjarige vleugelaanvaller maakte aan Spaanse kant plaats voor Yeremy Pino.

''Ik deed dat om het team meer energie te geven'', benadrukt de verliezende bondscoach in gesprek met de Spaanse media. ''Het was een zwaar toernooi, voor Lamine en de rest van de spelers. Hij is pas zeventien jaar oud. Het was een geschikt moment om hem te wisselen. Meer zit er niet achter.''

Yamal zag vanaf de zijkant hoe Álvaro Morata faalde in de penaltyserie. Hierdoor zegevierde Portugal in de finale van de Nations League. ''Hij had in ieder geval de moed om het te proberen'', neemt De la Fuente zijn aanvaller in bescherming.

''Morata is een voorbeeld voor iedereen en ik vind het heel erg dat juist hij degene is die een strafschop miste. Maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij mij. Ik vroeg hem namelijk om een penalty te nemen. We mogen trots zijn en richten ons vanaf nu op het WK'', aldus de Spaanse bondscoach.

De la Fuente stond ook nog even stil bij de bezoeker van de finale die overleed na een val op de tribune. De fan viel vanuit een supportersvak naar beneden en kon niet meer worden gered door medisch personeel in de Allianz Arena. Zijn overlijden is inmiddels bevestigd door de UEFA.

''Ik wil mijn medeleven tonen aan de supporter die vandaag op de tribune overleed'', benadrukt De la Fuente op het persmoment na afloop van de clash tussen Spanje en Portugal.