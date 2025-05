Volgende maand staat het WK voor clubs op het programma. Het toernooi breidde uit van 7 naar 32 clubs. FC Barcelona is echter de grote afwezige.

Het WK voor clubs 2025 markeert een belangrijke evolutie in het clubvoetbal. Het internationale toernooi wordt niet langer jaarlijks afgewerkt maar om de vier jaar. De andere grote wijziging is dat er vanaf de komende editie een flink aantal meer clubs mee mag doen.

Voetbalfans over de hele wereld keken uit naar de deelname van een grootmacht als Barcelona aan het WK voor clubs, maar de Catalanen wisten zich niet te kwalificeren. Voetbalzone gaat dieper in op de redenen achter de afwezigheid van Barcelona, het gekozen toernooiformat, de kwalificatiecriteria en de impact van de landquota van de UEFA.

Waarom Barcelona zich niet heeft gekwalificeerd voor het WK voor clubs 2025

De FIFA heeft groen licht gegeven voor een vernieuwd WK voor clubs. 32 ploegen strijden vanaf zaterdag 14 juni gedurende vier weken in de Verenigde Staten tegen elkaar. In tegenstelling tot de vorige editie, waaraan alleen continentale kampioenen en een vertegenwoordiger van het gastland deelnamen, worden in het uitgebreide toernooi de plaatsen verdeeld over alle zes confederaties op basis van prestaties over een periode van vier jaar.

Om de deelnemers te bepalen, hield de FIFA rekening met de resultaten van de seizoenen 2021/22 tot en met 2023/24 van de belangrijkste clubcompetitie van elke confederatie. De UEFA heeft tickets gegeven aan de Champions League-winnaars tijdens deze periode en vervolgens de resterende deelnamebewijzen verdeeld via een vierjarige clubranglijst. Ondertussen kregen de AFC, CAF en CONCACAF elk vier plaatsen voor hun kampioenen, de OFC kreeg er één en de confederatie van het gastland verzekerde zich van een vaste plaats.

De UEFA mocht het grootste aantal tickets (12) verdelen. Zoals gezegd konden de winnaars van de Champions League van 2021/22 tot en met 2023/24 rekenen op een uitnodiging en werden de resterende plekken aan de hand van het clubcoëfficiëntensysteem van de UEFA toegewezen. Belangrijk detail: volgens de regels van de FIFA mogen er maximaal twee clubs uit één land deelnemen aan het WK voor clubs. Hier is overigens wel één uitzondering op. Zijn drie of vier van de afgelopen vier edities van de hoogste clubcompetitie van een confederatie gewonnen door clubs uit hetzelfde land? Dan mogen zij allemaal meedoen aan het eerstvolgende WK voor clubs.

Hoewel Barcelona zowel in eigen land als in Europa niet onverdienstelijk presteerde slaagde de club er tussen 2021 en 2024 niet in om de Champions League te winnen en stond het niet hoog genoeg op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA om Atlético Madrid te overtreffen. Aangezien Real Madrid en Atlético al de twee toegestane plaatsen van Spanje innamen, kon Barcelona een ticket voor het WK voor clubs vergeten.

Hoe hebben Real Madrid en Atlético zich gekwalificeerd ten koste van Barcelona?

Voor Spanje verzekerde Real Madrid zich van een plaats door de Champions League te winnen in zowel het seizoen 2021/22 als 2023/24, terwijl Atlético Madrid de tweede Spaanse plaats veiligstelde als de volgende in aanmerking komende ploeg op basis van de vierjarige ranglijst van de UEFA. Deze twee clubs bezetten daarmee de UEFA-quota van Spanje, waardoor Barcelona ondanks zijn roemrijke geschiedenis buiten de boot viel.

De afwezigheid van Barcelona op het WK voor clubs 2025 onderstreept dat het niet eenvoudig is om je te kwalificeren voor het WK voor clubs. Continentale verdiensten worden afgewogen tegen prestatiegerichte ranglijsten en nationale quota.

Naarmate het uitgebreide format zich verder ontwikkelt, zullen clubs zowel in eigen land als in Europa consistent succes moeten boeken om hun plaats op het wereldtoneel van het voetbal veilig te stellen. Voor Barcelona ligt de focus nu op het heroveren van de Europese glorie om hun terugkeer in de volgende editie van het WK voor clubs veilig te stellen.

Hoe kan ik het WK voor clubs 2025 zien?

Het wereldwijde streamingplatform DAZN heeft de exclusieve wereldwijde rechten verworven om alle wedstrijden live en gratis uit te zenden, met verslaggeving in meerdere talen.