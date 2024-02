Dit is waarom Bergwijns blessure wel degelijk een enorme domper voor Ajax is

Vrijdagochtend werd bekend dat Ajax het de komende weken moet stellen zonder Steven Bergwijn. De 26-jarige aanvoerder heeft op de training een hamstringblessure opgelopen. Op sociale media vragen veel Ajax-supporters zich af of afwezigheid van Bergwijn wel een gemis voor de ploeg van trainer John van ‘t Schip is, maar uit data blijkt dat de aanvaller sinds de winterstop enorm belangrijk is geweest.

De wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-4 wint) moest Bergwijn vorige maand nog aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed. Tijdens de gewonnen competitieduels met Go Ahead Eagles (2-3) en RKC Waalwijk (4-1) en het gelijkspel tegen PSV (1-1) deed Bergwijn wel de volle negentig minuten mee.

Tegen Go Ahead en RKC was de aanvoerder van Ajax goed voor een assist. Dat Bergwijn de laatste duels belangrijk was voor de Amsterdammers, is ook terug te zien in andere data.

De vleugelaanvaller heeft sinds de winterstop meer kansen gecreëerd uit open spel dan iedere andere Eredivisie-speler, zo schrijft datajournalist Bart Frouws van Voetbal International.

Bergwijn staat na drie competitieduels in 2024 op dertien gecreëerde kansen. Bobby Adekanye (Go Ahead Eagles) volgt met elf, waarna Iñigo Córdoba (Fortuna Sittard), Quilindschy Hartman (Feyenoord) en Younes Namli (PEC Zwolle) de top vijf met ieder tien gecreëerde mogelijkheden completeren.

Door zijn hamstringblessure mist Bergwijn onder meer de dubbele ontmoeting met Bodø/Glimt in de Conference League. Ook moet hij de competitiewedstrijden tegen sc Heerenveen, NEC en AZ aan zich voorbij laten gaan.

Verwacht wordt dat de plek van Bergwijn de komende weken wordt ingenomen door Carlos Forbs. De buitenspeler mocht tegen Heracles ook starten en maakte toen de negentig minuten vol. De Portugese vleugelaanvaller was aan het begin van het seizoen onder toenmalig trainer Maurice Steijn nog basisspeler, maar verloor begin november als rechtsbuiten zijn plek aan Steven Berghuis.



