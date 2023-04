Dit is waarin Ajax het allerslechtst van alle clubs in de Eredivisie is

Maandag, 24 april 2023 om 15:00

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 30 in cijfers.

Wekenlang werd er, met name door het hypen van de media, toegeleefd naar de ontmoeting tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion. De strijd om plaats twee stond centraal, maar zeker voor de Eindhovenaren ook de trots van club en stad. Dat hadden de spelers van trainer Ruud van Nistelrooij zich in de oren geknoopt, want PSV acteerde veel feller dan Ajax en poetste de Amsterdammers uiteindelijk met 3-0 van het veld. Een verdiende overwinning, zo wijzen ook de cijfers uit. Uit het weinige balbezit dat PSV had, werd het maximale gehaald en vooral het tactische plan van Van Nistelrooij klopte.

Ajax verdedigt voorzetten het slechtst van alle clubs in de Eredivisie

John Heitinga had er nog zo op gehamerd. Het weggeven van te veel voorzetten tegen PSV kon, met name door de kopkracht van Luuk de Jong, levensgevaarlijk zijn. Toch gebeurde het na dertien minuten al. Johan Bakayoko kwam langs Jorrel Hato, legde de bal over Calvin Bassey heen en De Jong klopte Jurriën Timber in de lucht: 1-0. Het was alweer het dertiende (!) tegendoelpunt uit een voorzet vanaf de zijkant voor Ajax dit seizoen en er is geen club in de Eredivisie die zo veel tegengoals krijgt uit voorzetten. Het is ook een relatief ‘nieuw’ probleem voor de Amsterdammers, daar ze in de afgelopen vier Eredivisieseizoenen bij elkaar ook dertien tegengoals uit voorzetten kregen.

PSV had er geen boodschap aan. De Brabanders hadden weliswaar maar 35,7 procent balbezit, het laagste percentage in een thuiswedstrijd sinds drieënhalf jaar, maar deden wel de juiste dingen met de bal. De al eerder aangehaalde voorzet op De Jong, de slimme steekballen van Joey Veerman, de loopacties en bewegingen van Xavi Simons: het werkte allemaal. Dankzij de drie goals werd PSV de eerste Nederlandse ploeg die tien keer tegen Ajax scoorde in een seizoen sinds 1985, toen de Eindhovenaren dat ook al voor elkaar kregen. Daarnaast werd de grootste competitiezege op Ajax behaald sinds september 2018, toen het ook 3-0 werd.

Laat dat Feyenoord nou niet zo makkelijk schieten!

Alireza Jahanbakhsh had de eer om de derde treffer van Feyenoord aan te tekenen in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (3-1). An sich niet zo spectaculair, ware het niet dat dat alweer het negentiende doelpunt van Feyenoord in competitieverband is dat van buiten het strafschopgebied werd gemaakt. In de afgelopen vijftien seizoenen was er geen club in Nederland die zo vaak scoorde van afstand. De mannen van trainer Arne Slot zorgden daarnaast ook voor een rustige middag voor scheidsrechter Edwin van de Graaf. Feyenoord maakte namelijk geen enkele (!) overtreding in de hele wedstrijd en dat kwam sinds het begin van de metingen van Opta pas een keer eerder voor. Dat was wel dit seizoen: FC Volendam bleef in september 2022 foutloos tegen Sparta Rotterdam.

Uitgelicht: een potje FIFA in GelreDome

Het overkomt je eens in de zoveel keer: een wedstrijdje voetballen op de spelcomputer waarbij de bal er gewoon niet in wil. Dat gevoel hield Vitesse zaterdagavond over aan de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De Arnhemmers losten 27 schoten, namen zeventien hoekschoppen, toucheerden 54 keer de bal in het vijandige strafschopgebied én kwamen tot een Expected Goal-cijfer van 2,0. Het bleef echter doelpuntloos in Arnhem en dat was een klein wonder. Doelman Stijn van Gassel mocht de complimenten in ontvangst nemen, want hij verrichte een aantal prima reddingen namens Excelsior, maar toch bleef de vraag hangen hoe Vitesse in godsnaam niet gescoord kon hebben.