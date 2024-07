De duels van PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ, Ajax en Go Ahead Eagles zijn vanaf het nieuwe seizoen niet meer op ESPN of RTL te zien. Alle wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League zijn in het seizoen 2024/25 te zien bij Ziggo Sport, dat de rechten in handen heeft.

Iedereen heeft gratis toegang tot de voetbalwedstrijden van de deelnemende Nederlandse voetbalclubs en de finales via een Ziggo Sport Free account, dus ook klanten van KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido.

Kijkers kunnen thuis of onderweg kijken op smart tv, tablet en smartphone via de Ziggo GO app, of online via ziggogo.tv (laptop/pc). Via Ziggo Sport Free verzorgt Ziggo Sport ook een korte voor- en nabeschouwing.

Ziggo-klanten kijken wedstrijden van deelnemende Nederlandse clubs en de drie finales op Ziggo Sport (kanaal 14). Voetballiefhebbers die niets willen missen, kunnen álle Europese wedstrijden zien via het extra zenderpakket Ziggo Sport Totaal (o.a. bij Ziggo, KPN en Odido).?

De gebruikers die geen Ziggo hebben, kunnen zich registreren via ziggo.nl/uefa. Met een account kunnen de Europese duels direct bekeken worden via de Ziggo Go-app of via een smart-tv.

Het is een grote verandering ten opzichte van de afgelopen seizoenen, toen de uitzendrechten van de Europese wedstrijden gedeeld werden door RTL, Veronica en ESPN.

Ziggo heeft vanaf augustus 2024 vier jaar lang de uitzendrechten van alle Europese competities in handen. Go Ahead Eagles en Ajax zijn de eerste Nederlandse teams die in actie komen.