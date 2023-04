‘Dit is nooit eerder vertoond, hij doet het beter dan Messi en Ronaldo’

Woensdag, 26 april 2023 om 18:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:43

Lars Lagerbäck is groot bewonderaar van Erling Braut Haaland. De Zweedse trainer had de ster van Manchester City kort onder zijn hoede als bondscoach van Noorwegen en gelooft dat Haaland zich zou kunnen vestigen in een rijtje met de meest legendarische spelers. "We beginnen te praten over het niveau van Pelé, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo als hij zo doorgaat", aldus Lagerbäck in de Zweedse krant Dagens Nyheter.

Het treffen tussen Manchester City en Arsenal kan woensdagavond beslissend worden in de strijd om de titel in de Premier League. Het is tegelijkertijd de confrontatie tussen de grootste sterren die het Noorse voetbal ooit voortbracht. Haaland is in zijn eerste jaar in Manchester op weg naar een Premier League-doelpuntenrecord, terwijl Martin Ödegaard de aanvoerdersband draagt bij het best presterende Arsenal sinds de titel in 2004. Lagerbäck was tussen 2017 en 2020 de bondscoach van Noorwegen en werkte met beide sterren.

De 22-jarige Haaland staat al op 32 competitiedoelpunten dit seizoen en heeft nog twee treffers nodig om het seizoenrecord van Andy Cole (34 in 1993/94 namens Newcastle United) en Alan Shearer (ook 34 in 1994/95 namens Blackburn Rovers) te evenaren. "Ik weet niet of er iemand is die op die leeftijd al zoveel had bereikt als Erling", zegt Lagerbäck. "We beginnen te praten over het niveau van Pelé, Messi en Ronaldo als hij zo doorgaat." Haaland staat op 183 goals in 225 officiële clubduels. Voor Noorwegen scoorde hij al 21 keer in 23 optredens.

Haaland voldoet in zijn eerste jaar volledig aan de hoge verwachtingen in Manchester. "Ik dacht wel dat hij zou slagen bij City, maar niet dat hij zoveel doelpunten zou maken", zegt Lagerbäck, die alle vertrouwen heeft in de toekomst van de topspits. "Naast een fantastische lichaamsbouw als basis heeft hij een enorme drive. Het is te zien in elke actie die hij aangaat."

Naast Haaland heeft Noorwegen met Ödegaard nog een ster in de Premier League. De aanvallende middenvelder werd aanvoerder bij Arsenal en is bezig aan een weergaloos seizoen. Zijn statistieken, twaalf goals en zeven assists in 31 competitieduels, spreken voor zich. "Martin past in de manier van spelen van Mikel Arteta", zegt Lagerbäck. "Hij is al jaren goed, maar nu komt hij tot zijn recht in een duidelijk aanvallende rol op het middenveld. Dat hij aanvoerder is, geeft aan welke status hij heeft."