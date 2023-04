Dit is hoe één Ajacied dit weekend een zeer twijfelachtig record overnam

Maandag, 17 april 2023 om 21:00 • Laatste update: 21:19

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 29 in cijfers.

SC Cambuur boekte eerder dit seizoen een thuisoverwinning van 3-0 op PSV. Wie dat niet wist en zondag naar de ontmoeting tussen de ploeg uit Leeuwarden en koploper Feyenoord keek, zal het niet geloven. De Stadionclub had werkelijk geen kind aan Cambuur en werkt gestaag door aan het binnenhalen van de landstitel. Ondertussen wordt er, op gepaste afstand, door Ajax en PSV gestreden om plek twee. Beide ploegen maakten zeker geen indruk in hun wedstrijden tegen respectievelijk FC Emmen (3-1) en FC Volendam (2-3), maar gewonnen werd er wel. Volgende week staan de twee topclubs tegenover elkaar in het Philips Stadion.

’Edje’ speelt dit seizoen voor Feyenoord

Calvin Mac-Intosch had een ongelukkige middag. De verdediger van Cambuur maakte een eigen doelpunt tegen Feyenoord en werd zo een ‘edje’ voor de Rotterdammers. Het met e.d. aangegeven doelpunt betekende dat de Stadionclub dit seizoen al voor de vierde keer profiteerde van een eigen goal van de tegenstander en dat is vaker dan iedere andere ploeg in de competitie. Zonder die ‘gratis’ doelpunten had Feyenoord overigens nog steeds een riante voorsprong gehad, want er werd alweer voor de negende keer op rij gewonnen. De laatste keer dat dat lukte, was in het kampioensseizoen 2016/17. Het resultaat van zo’n serie zal ook dit jaar hetzelfde zijn.

Edson Álvarez brengt ‘grinta’, maar ook problemen

Voor het eerst sinds vijf jaar, toen Érick Gutiérrez voor het voorbereidende werk zorgde en Hirving Lozano namens PSV de trekker overhaalde, viel er weer eens een doelpunt van volledig Mexicaanse makelij in de Eredivisie. Álvarez bracht landgenoot Jorge Sánchez in stelling en zo kwam Ajax op 1-0 tegen FC Emmen. De keerzijde volgde even later. De verdediger maakte een overtreding op Ole Romeny en kreeg daarvoor de gele kaart, alweer zijn tiende (!) van het seizoen. Er is nog nooit een Ajacied geweest die zo veel prenten pakte in een voetbaljaargang. Je kan discussiëren over of die gele kaart terecht was, maar feit blijft dat Álvarez geschorst is voor de topper tegen PSV.

PSV counterde nog nooit beter dan dit seizoen

Volendam was de betere ploeg en PSV moest het hebben van counters. Die conclusie kun je wel trekken op basis van de statistieken, die aangeven dat Het Andere Oranje meer balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied had dan de gasten uit Brabant en op een vergelijkbaar Expected Goals-cijfer uitkwam als PSV. Waarom de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij dan toch won? Omdat het simpelweg heel goed kan counteren. Voor de tiende keer dit seizoen werd er gescoord uit een snelle uitbraak en dat aantal haalde PSV de afgelopen twaalf jaar nog niet eerder in een voetbaljaargang. Hoe matig de ploeg ook speelt, op de counter kan men altijd rekenen.

Uitgelicht: de misser van Jozefzoon was niet de misser van het jaar

Florian Jozefzoon was zaterdagavond even de bekendste voetballer van Nederland. Dat was tegen wil en dank, want de aanvaller van RKC Waalwijk liet een enorme kans liggen. Die werd tot in den treure herhaald: op ESPN, bij de NOS en uiteraard op de sociale media. Het prutswerk werd al snel tot misser van het seizoen gebombardeerd, maar dat is niet terecht. Op basis van Expected Goals was er een kans die dit seizoen voor 95 procent zeker afgemaakt had moeten worden, en er toch niet in ging. Die twijfelachtige eer valt Iván Márquez van NEC ten deel, die in de uitwedstrijd bij Excelsior een niet te missen kopkans liet liggen. Dan valt de misser van Jozefzoon, die voor 85 procent zeker gemaakt had moeten worden, nog mee.