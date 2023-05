Dit is het dieptepunt dat Ajax dit seizoen voor het eerst ooit bereikt heeft

Maandag, 8 mei 2023 om 15:00

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 31 in cijfers.

Ruud van Nistelrooij, de trainer van PSV, zei na afloop van de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam dat hij er zondagmiddag eens goed voor zou gaan zitten. Hij hoopte stiekem op een stuntje van Excelsior in de wedstrijd tegen koploper Feyenoord, waardoor de Eredivisie weer wat van spanning terug zou krijgen en de Eindhovenaren wellicht nog aan de titel mochten denken. Zo ver kwam het niet, al speelde Feyenoord een van de slechtste wedstrijden van het seizoen. Dat wijzen ook de cijfers uit.

Slechtste wedstrijd van het seizoen brengt Feyenoord richting de titel

Excelsior kwam via Couhaib Driouech en Marouan Azarkan zo nu en dan dichtbij een doelpunt, maar de effectiviteit van Santiago Giménez en heel Feyenoord was de Kralingers uiteindelijk te machtig. Meer dan die effectiviteit kon de Club van Zuid simpelweg niet brengen. Er werd even vaak op goal geschoten als Excelsior (beiden vijf keer) en de tien pogingen in totaal zijn een gedeeld diepterecord dit seizoen voor de ploeg van trainer Arne Slot. Dat Yassin Ayoub, die er in minuut 62 inkwam, de speler was met de meeste gecreëerde kansen van alle spelers op het veld, zegt genoeg over de kwaliteitsarme wedstrijd die vooral Feyenoord speelde. De kampioen wint echter ook slechte wedstrijden en dat is precies wat de Stadionclub gedaan heeft.

PSV heeft met Anwar El Ghazi een ware supersub in huis

Wat heeft Anwar El Ghazi sinds zaterdagavond gemeen met Jürgen Locadia, Donyell Malen en Noni Madueke? Ze scoorden allen in één seizoen minstens vijf keer als invaller voor PSV. El Ghazi deed dat tegen Sparta Rotterdam en kan, mits hij in de resterende drie wedstrijden nog twee keer een doelpunt maakt als invaller, zich tot supersub van de eeuw kronen in het Philips Stadion. De vleugelaanvaller maakte niet alleen indruk met zijn doelpunt, maar ook met zijn dribbels. Hij zette er zeven in en completeerde er zes: de op een na beste dribbelprestatie in de Eredivisie in één helft in de afgelopen twaalf jaar. Chapeau, Anwar.

Ajax sluit een seizoen zonder topperzeges in stijl af

De cijfers van Ajax in competitiewedstrijden tegen Feyenoord, PSV en AZ dit seizoen zijn schrijnend. Na de 0-0 tegen de Alkmaarders van afgelopen weekend, waarin Brian Brobbey ondanks een Expected Goal-cijfer van 1,29 niet tot scoren kwam, heeft Ajax twee toppers in competitieverband gelijkgespeeld en de overige vier allemaal verloren. Dat is in de hele clubgeschiedenis van de uitgetreden landskampioen nog nooit gebeurd. Tel daar de smadelijke nederlagen in de Johan Cruijff Schaal en de bekerfinale tegen PSV bij op en dan is er maar een conclusie te trekken: het was een rampseizoen voor Ajax. De gewonnen halve finale in de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord kan daar absoluut geen verandering in brengen.

Uitgelicht: het diepe dal waar Jasper Cillessen zich in bevindt

Het is de laatste weken niet fijn om Jasper Cillessen te zijn. De keeper van NEC was zo vaak dit seizoen beslissend voor zijn ploeg en pakte punten, maar in de laatste drie wedstrijden heeft hij de Nijmegenaren twee keer een goed resultaat gekost. Eerst was er die onverklaarbare blunder tegen Vitesse, toen hij zich de bal zomaar liet afsnoepen en daar een tegengoal uit kwam, en zaterdagavond kwam daar een even bizarre als kolderieke fout bij. Cillessen dacht dat de poging van Antoine Colassin naast zou gaan en liet de bal lopen, tot hij vol afgrijzen zag dat de inzet in het doel verdween. Het is de tweede keer in de afgelopen drie wedstrijden dat Cillessen een fout met een tegengoal als direct gevolg maakte en dat zijn evenveel fouten als in de 130 Eredivisie-wedstrijden daarvoor bij elkaar.