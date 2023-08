‘Dit is een nieuw dieptepunt in een toch al discutabel oeuvre voor Pierre’

Woensdag, 16 augustus 2023 om 07:17 • Laatste update: 09:09

Özcan Akyol wijst in zijn column in het Algemeen Dagblad met de beschuldigende vinger richting de NOS. Aanleiding is de nasleep van de veelbesproken uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondag. Analist Pierre van Hooijdonk betichtte Maurice Steijn daarin van 'duistere dealtjes met bevriende makelaars'. Akyol is van mening dat de NOS de rel sneller moet oplossen.

Volgens Akyol heeft Van Hooijdonk zichzelf lelijk in de voet geschoten. "Als je een fandag voor voormalig voetballer Pierre van Hooijdonk wilt organiseren, hoef je niet op zoek naar een ontzettend grote zaal", doelt hij op het vermeende populariteitsverlies. "Op het veld, in zijn beste tijden, liet hij prachtige dingen zien, die je nog steeds op YouTube kunt bekijken, maar de afgelopen jaren stort het koninkrijkje in. Zijn grootste probleem is dat hij persoonlijke vetes door zijn commentaar laat sluimeren, hij krijgt het niet voor elkaar om zijn wrok te filteren uit zijn woorden."

De aantijging richting Steijn noemt Akyol 'een nieuw dieptepunt in een toch al discutabel oeuvre'. "Waar ik me nog het meest over heb verbaasd, is dat de NOS drie dagen later nog steeds niet heeft ingegrepen, bijvoorbeeld door openlijk te erkennen dat er journalistieke codes zijn geschonden. Deze kwestie schaadt de journalistieke geloofwaardigheid van de organisatie en bovendien wekt de leiding op geen enkele manier de indruk veranderd te zijn. Als we dit gaan accepteren, is er een precedent voor de toekomst geschapen. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Akyol vindt het tijd dat de NOS actie onderneemt. "Bij NOS Sport hebben ze na de affaire Tom Egbers een grote reinigingsactie gehouden, waarbij de hoofdredactie het veld moest ruimen vanwege de bedrijfscultuur. Nieuwe mensen zouden een andere koers gaan varen. En nu hebben ze direct te maken met een medewerker die zich bedient van smaad en laster, een onwettige manier om iemand in een kwaad daglicht te plaatsen. Tom Egbers werd voor minder weggestuurd."

Reactie NOS

Jacqueline Smit, interim-hoofd van NOS Sport, heeft dinsdag namens de NOS gereageerd op hetgeen zondagavond veel stof deed opwaaien. “Van de gasten aan tafel wordt verwacht dat zij hun mening en analyses geven. Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie”, aldus Smit.

Tegengeluid

Nadat maandag en dinsdag verschillende advocaten lieten weten dat Van Hooijdonk zich op glad ijs had begeven, is mediarechtadvocaat Matthijs Kaaks een andere mening toebedeeld. "Niet iedere belastende uitlating is smadelijk. De vraag is wat Van Hooijdonk ter rechtvaardiging kan aanvoeren", zegt hij in De Telegraaf. "Met deze verdachtmaking wordt gesuggereerd dat Steijn betrokken was bij ongeoorloofde - of tenminste omstreden - praktijken. Maar dat is op voorhand nog geen smaad."

Kaaks weet niet in hoeverre de zaak kans van slagen heeft bij een rechter voor Steijn. "Mogelijk verwees Van Hooijdonk naar feiten die hij zelf wel kent maar niet publiekelijk wilde delen. Als hij bij de rechter nadere uitleg geeft van zijn bewering en aannemelijk maakt dat deze voldoende steun vindt in de feiten, kan zijn uitlating worden gerechtvaardigd. De rechter is degene die uiteindelijk in ieder afzonderlijk geval de verschillende belangen van partijen zal afwegen om te oordelen welk belang zwaarder weegt."